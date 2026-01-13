Violência

Ex-Fórmula 1 amazonense se envolve em agressão durante kart nos EUA; vídeo mostra o momento da confusão

Um vídeo mostra o ex-piloto brasileiro de Fórmula 1 Antônio Pizzonia agredindo fisicamente um homem durante uma competição de kart no Texas, nos Estados Unidos. Como resultado, o incidente levou à prisão do amazonense no último sábado (10), por agressão com lesão corporal. Assista acima.

A reportagem tentou contato com a defesa do ex-piloto; no entanto, não obteve resposta.

O episódio ocorreu no Superkarts USA Winter Series, no Speedsportz Racing Park, competição de kart em que o filho de Pizzonia participava. Nas imagens, um homem discute com o filho do piloto. Em seguida, Pizzonia corre e acerta o homem com um chute e um soco.

Logo depois, ele continua discutindo com o homem, enquanto outras pessoas tentam intervir.

Posteriormente, as autoridades do Texas detêm e ficham Pizzonia. Até o momento, não se sabe exatamente o que motivou a prisão. Horas depois, ele é liberado.

Natural de Manaus, Antônio Pizzonia estreou na Fórmula 1 como piloto de testes da Williams em 2003. No mesmo ano, a Jaguar o contrata, e ele permanece na equipe até 2004. Depois disso, retorna à Williams e substitui Ralf Schumacher em quatro provas.

Ao todo, Pizzonia participa de 20 corridas na principal divisão do automobilismo mundial. Durante a carreira, conquista os títulos da Fórmula Vauxhall e da Fórmula Renault, na Inglaterra, e vence o prestigiado campeonato da F3 Inglesa. Além disso, compete na Stock Car entre 2007 e 2010.

Por fim, nas redes sociais, o piloto se manifesta no fim da noite de segunda-feira (12). Ele afirma que já está em casa e bem:

“Estou bem. Estou em casa. De fato, houve um episódio no qual, hoje, eu teria reagido de forma diferente. Naquele momento, entendi que meu filho, uma criança, estava sendo coagido por outro adulto e, instintivamente, o defendi.”

Vídeo mostra ex-piloto de Fórmula 1 Antônio Pizzonia agredindo homem nos EUA pic.twitter.com/Bsr7dkg4vN — Portal Em Tempo (@portalemtempo) January 13, 2026

Leia mais

Antônio Pizzonia é preso nos EUA? Entenda o que aconteceu