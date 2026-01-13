Declaração

Episódio ocorreu após uma discussão durante um campeonato de kart em que participava seu filho

O ex-piloto de Fórmula 1 Antônio Pizzonia se manifestou nas redes sociais após deixar a prisão do Condado de Montgomery, no Texas. As autoridades detiveram o brasileiro no sábado (10) por agressão com lesão corporal. Segundo ele, o episódio ocorreu após uma discussão durante uma competição de kart em que seu filho participava.

Logo após ser liberado, Pizzonia afirmou que já estava em casa e confirmou o ocorrido.

Confusão em competição de kart

Pizzonia acompanhava a etapa da Superkarts USA Winter Series, conforme informou o TMZ Sports. Na ocasião, o filho do ex-piloto disputava a final da categoria X30 Junior, mas acabou desclassificado.

Enquanto isso, um vídeo que circula nas redes sociais mostra o brasileiro correndo em direção a outro adulto e o atingindo com um chute e um soco. Em seguida, pessoas que estavam no local tentam intervir na confusão.

Defesa do filho, diz ex-piloto

Em publicação feita na madrugada desta terça-feira (13), Pizzonia afirmou que reagiu por instinto ao perceber uma situação envolvendo o filho.

“Pessoal, estou bem. Estou em casa. De fato, houve um episódio no qual, hoje, eu teria reagido de forma diferente. Entendi naquele momento que meu filho, uma criança, estava sendo coagido por outro adulto e, instintivamente, o defendi”, escreveu.

Enquanto isso, a reportagem tenta contato com a defesa do ex-piloto, mas ainda não obteve resposta.

Enquadramento legal no Texas

No Texas, a agressão com lesão corporal configura crime de Classe A, conforme o Artigo 22.01(a) do código penal estadual. A legislação considera crime causar lesão física a outra pessoa de forma intencional, consciente ou por negligência.

Nesses casos, a pena pode chegar a um ano de prisão, além de multa de até US$ 4 mil. Apesar disso, as autoridades liberaram Pizzonia poucas horas após a detenção.

Trajetória no automobilismo

Natural de Manaus, Antônio Pizzonia iniciou sua trajetória na Fórmula 1 como piloto de testes da Williams, em 2002. No ano seguinte, a Jaguar o contratou, e ele permaneceu na equipe até 2004. Depois disso, retornou à Williams, onde substituiu Ralf Schumacher em quatro provas.

Ao todo, o brasileiro disputou 20 corridas na Fórmula 1. Sua melhor colocação foi o sétimo lugar, alcançado em quatro oportunidades.

Além disso, Pizzonia conquistou títulos importantes no automobilismo europeu, como a Fórmula Vauxhall, a Fórmula Renault e a Fórmula 3 Inglesa. Posteriormente, também competiu na Stock Car, com participações entre 2007 e 2018.

(*) Com informações do ge

