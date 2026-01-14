Múltiplos Olhares Amazônicos

Exposição celebra a diversidade da Amazônia por meio da fotografia

A exposição fotográfica coletiva “Múltiplos Olhares Amazônicos” celebra a diversidade de visões, narrativas e sensibilidades sobre a região. A mostra reúne a produção de 32 artistas amazonenses e valoriza a fotografia como instrumento fundamental de memória, identidade e expressão cultural.

A abertura oficial ocorre no dia 16 de janeiro (sexta-feira), às 19h, no Centro Cultural Palácio da Justiça, em evento destinado a fotógrafos e convidados. O público poderá visitar a exposição a partir do dia 17 de janeiro, mergulhando em uma experiência visual que exalta a força da fotografia local.

A Fotografia como Resistência e Memória

A bela adormecida por Mauro Smith

Os trabalhos expostos buscam capturar a essência da vida no Norte do Brasil. Para o fotógrafo Mauro Smith, a conexão com o território é o ponto de partida das obras.

“A principal inspiração para o trabalho na exposição nasceu da convivência direta com a Amazônia e com as pessoas que fazem parte dela com seus modos de vida, suas lutas diárias, sua relação profunda com a natureza e sua resistência diante das transformações impostas ao território”, afirma Smith.

Ele destaca, ainda, o papel social da imagem: “A fotografia tem um papel fundamental na valorização da memória da identidade e da cultura amazônica porque ela registra o que muitas vezes é invisibilizado ou esquecido pelas narrativas dominantes sobre a região. Em um território em constante transformação social ambiental e cultural a imagem se torna um documento de resistência e preservação”, completa.

Fotógrafo Mauro Smith

Diálogos entre Arte e Natureza

A realização do evento é da Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Amazonas (AREFCAM), em celebração ao Dia do Fotógrafo (8 de janeiro). A curadoria, assinada por Ana Paula Bias, Cleomir Santos, Abimael Castro e Ricardo Balby, organiza diferentes estilos e técnicas que revelam o cotidiano, a natureza e as transformações da Amazônia.

Associação dos Repórteres Fotográficos Culturais do Amazonas

O fotógrafo Cleomir Santos reforça que suas viagens pela região e a cobertura de grandes eventos, como o Festival Folclórico de Parintins, moldaram seu olhar.

“Minha principal inspiração, foram minhas viagens pela Amazônia cobrindo os grandes eventos Culturais como o Festival Folclórico de Parintins e os eventos culturais em Manaus. Minha mensagem é levar nossa Amazônia através da Arte da Fotografia para os amazônidas e brasileiros verem e valorizarem nossa região gigantesca junto a suas florestas e rios que são a maior reserva mundial”, destaca Cleomir.

Ele ressalta também a importância política da preservação: “Eu acredito que através da fotografia, nos mostramos a realidade dos fatos, acontecimentos e a grandiosidade da Amazônia, assim vamos fortalecer e valorizar nossa região. Precisamos preservar através de políticas que mostram o real valor das nossas florestas e rios. A Amazônia é dos brasileiros acima de tudo”, afirma o fotógrafo e escritor.

Fotógrafo Cleomir Santos

Artistas Participantes

A mostra conta com o talento de: Alex Borja, Ana Paula Bias, Andre Iannuzzi, Andréa Mesquita, Celina da Silva, Cleomir Santos, Dayanna Kelly, Deuzalina Reina, Eliton Gomes, Fernando Salinas, Gedeon Santos, Jackson Gatell, Jamille Silva, Jane Uchôa, Joel Monteiro, Keila Silva, Kemel Barbosa, Luiz Guilherme, Marcelo Pachêco, Matheus Rodrigues, Mauro Smith, Max Cohen, Natan Zanes, Olvídia Dias, Patrick Holanda, Rayci Coelho, Ricardo Balby, Roberto Fonseca, Sergio Correa, Tereza de Jesus, Valter Calheiros e Verissima.

Leia mais: BTS confirma shows no Brasil em 2026 e empolga fãs com três datas em São Paulo