Rio de Janeiro (RJ) – O Quarto Branco do BBB 26 entrou na tarde desta terça-feira (13) completando 18 horas de resistência desde o início da dinâmica, que começou na noite de segunda-feira (12). A prova define duas vagas no grupo Pipoca para os participantes vindos da Casa de Vidro.
Após a primeira desistência, oito candidatos seguem confinados no ambiente extremo, marcado por iluminação intensa e ausência de conforto.
Oito candidatos seguem na disputa
A dinâmica continua com representantes de todas as regiões do país. Veja quem permanece no Quarto Branco:
Representantes por região
- Região Norte: Lívia
- Região Sul: Elisa e Matheus
- Região Sudeste: Gabriela
- Região Centro-Oeste: Chaiany e Ricardo
- Região Nordeste: Rafaella e Leandro
Ricardinho foi o primeiro a desistir
O atleta de futebol freestyle Ricardinho apertou o botão vermelho na tarde desta terça-feira (13), confirmando sua saída da disputa. Ele foi o primeiro participante a desistir da dinâmica.
Durante a madrugada, Ricardinho se envolveu em atritos com outros candidatos. Ele abriu latas de água repetidas vezes e acabou atrapalhando o descanso dos confinados, o que gerou incômodo generalizado.
Clima de tensão no Quarto Branco
Pela manhã, os participantes comentaram que Ricardinho estava se isolando do grupo. Em um dos momentos de tensão, Matheus chegou a fazer barulho propositalmente para acordá-lo, aumentando o clima de desgaste dentro do ambiente.
A dinâmica do Quarto Branco do BBB 26 segue sem previsão de término e promete testar ainda mais o psicológico dos candidatos que disputam as duas últimas vagas no reality.
