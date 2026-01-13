Resistência

Dinâmica dará duas vagas para os candidatos da Casa de Vidro; Ricardinho foi o primeiro a desistir.

Rio de Janeiro (RJ) – O Quarto Branco do BBB 26 entrou na tarde desta terça-feira (13) completando 18 horas de resistência desde o início da dinâmica, que começou na noite de segunda-feira (12). A prova define duas vagas no grupo Pipoca para os participantes vindos da Casa de Vidro.

Após a primeira desistência, oito candidatos seguem confinados no ambiente extremo, marcado por iluminação intensa e ausência de conforto.

Oito candidatos seguem na disputa

A dinâmica continua com representantes de todas as regiões do país. Veja quem permanece no Quarto Branco:

Representantes por região

Região Norte: Lívia

Lívia Região Sul: Elisa e Matheus

Elisa e Matheus Região Sudeste: Gabriela

Gabriela Região Centro-Oeste: Chaiany e Ricardo

Chaiany e Ricardo Região Nordeste: Rafaella e Leandro

Ricardinho foi o primeiro a desistir

O atleta de futebol freestyle Ricardinho apertou o botão vermelho na tarde desta terça-feira (13), confirmando sua saída da disputa. Ele foi o primeiro participante a desistir da dinâmica.

Durante a madrugada, Ricardinho se envolveu em atritos com outros candidatos. Ele abriu latas de água repetidas vezes e acabou atrapalhando o descanso dos confinados, o que gerou incômodo generalizado.

Clima de tensão no Quarto Branco

Pela manhã, os participantes comentaram que Ricardinho estava se isolando do grupo. Em um dos momentos de tensão, Matheus chegou a fazer barulho propositalmente para acordá-lo, aumentando o clima de desgaste dentro do ambiente.

A dinâmica do Quarto Branco do BBB 26 segue sem previsão de término e promete testar ainda mais o psicológico dos candidatos que disputam as duas últimas vagas no reality.

Leia mais:

BBB 26: Ricardinho aperta botão e desiste do Quarto Branco após 12 horas