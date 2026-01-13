Ricardinho, participante da Casa de Vidro da região Norte, apertou o botão e desistiu do Quarto Branco do BBB 26 na tarde desta terça-feira (13).
Ele se tornou o primeiro a deixar a disputa, que oferece duas vagas no reality, após resistir por mais de 12 horas.
Agora, seguem na dinâmica oito candidatos da Casa de Vidro:
- Livia, região Norte
- Elisa e Matheus, região Sul
- Gabriela, região Sudeste
- Chaiany e Ricardo, região Centro-Oeste
- Rafaella e Leandro, região Nordeste
Ricardinho fez confusão por água no BBB 26
Mais cedo, Ricardinho já tinha provocado confusão no Quarto Branco ao decidir abrir várias latas de água após ouvir uma provocação de Chaiany para “beber tudo”.
A atitude gerou reação imediata dos participantes, que correram para proteger suas latas, enquanto ele ironizava a situação e derramava parte do conteúdo no cooler.
O clima esquentou, e o episódio virou confronto verbal, com Chaiany e Matheus criticando o comportamento do paraense, que seguiu provocando e elevando a tensão na disputa.
