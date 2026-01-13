Polêmica

Comentário da atriz no reality provocou críticas nas redes sociais e levou o governo federal a se manifestar oficialmente.

A atriz Solange Couto gerou polêmica no BBB 26 ao comentar sobre o programa Bolsa Família durante uma conversa com outros participantes do reality. A fala repercutiu negativamente nas redes sociais, rendeu críticas de internautas e motivou uma resposta oficial do governo federal.

Durante o diálogo na casa, Solange relatou uma situação em que, segundo ela, uma adolescente teria sido desestimulada a continuar os estudos sob o argumento de que manter benefícios sociais seria mais vantajoso do que concluir a educação formal. A declaração provocou reação imediata entre os brothers. A participante Sol Vega afirmou não acreditar no relato, enquanto Solange insistiu que teria presenciado o caso pessoalmente.

Diante da repercussão, o governo federal se manifestou por meio de uma publicação na rede social X, rebatendo as alegações feitas no programa. No comunicado, o governo afirmou que, ao contrário do que foi dito no BBB 26, o Bolsa Família não incentiva o abandono escolar nem estimula jovens a deixar a escola.

Segundo a nota oficial, famílias com filhos menores de 18 anos que ainda não concluíram a educação básica só têm direito ao benefício se crianças e adolescentes estiverem matriculados e com frequência mínima de 75% nas aulas. O governo destacou que essa é uma das principais condicionalidades do programa.

De acordo com informações disponíveis no site oficial, o Bolsa Família é um programa de transferência de renda voltado à redução da pobreza e à ampliação do acesso a direitos básicos, como saúde e educação. As regras reforçam a obrigatoriedade da matrícula escolar e da frequência regular, o que contradiz a afirmação feita pela atriz no reality show.

A fala de Solange Couto segue sendo debatida fora da casa e se tornou um dos assuntos mais comentados do BBB 26, envolvendo não apenas entretenimento, mas também políticas públicas e responsabilidade social.

O BBB voltou e tá na boca do povo.



Mas ao contrário do que disseram no programa, o Bolsa Família não tira ninguém da escola.



Na verdade os filhos menores de 18 que não concluíram a educação básica têm que estar matriculados e indo a 75% das aulas pro benefício ser pago.#BBB26 — Governo do Brasil (@govbr) January 13, 2026

Leia mais:

BBB 26: Brígido e Ricardinho batem boca em Manaus