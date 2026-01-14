PM

Crime de violência doméstica ocorreu na zona norte da capital.

Um homem foi preso por agredir a esposa na frente do filho do casal, de 11 anos, na noite de segunda-feira (12/01), no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus.

A prisão foi realizada por policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), após a equipe ser acionada pelo Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom) para atender uma ocorrência de violência doméstica na Travessa Macuxi, por volta das 21h.

No local, a vítima relatou que havia sido expulsa de casa pelo companheiro e agredida fisicamente, passando a permanecer em via pública com o filho. O suspeito, segundo a PM, ficou dentro da residência após as agressões.

Ao notar a chegada dos policiais, o homem tentou fugir e resistiu à abordagem, mas foi contido e preso em flagrante. Ele foi encaminhado à Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), onde foram adotados os procedimentos legais.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta que casos de violência doméstica sejam denunciados imediatamente pelo 190. A identidade do denunciante é mantida em sigilo.

