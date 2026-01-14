Declaração

Participante reapareceu para apresentar sua versão dos acontecimentos

Ricardinho, conhecido como o “agente do caos” do Quarto Branco, quebrou o silêncio e voltou a movimentar as redes sociais na noite de terça-feira (13). Após desistir da disputa por uma vaga no BBB26, o participante reapareceu para apresentar sua versão dos acontecimentos e esclarecer sua postura durante a dinâmica.

Apontado como responsável por desestabilizar os demais concorrentes — seja com barulho constante ou ao abrir as poucas latas de água disponíveis —, o atleta de futebol freestyle afirmou que suas atitudes foram parte de uma estratégia planejada. Segundo ele, nada foi feito por acaso e o objetivo era provocar e mexer com o emocional dos adversários.

Ricardinho explicou que sua conduta mais agressiva tinha como finalidade testar o psicológico dos competidores. “Uns entenderam a minha estratégia, outros não. A verdade é que o jogo mexe com a mente de um jeito que só quem vive entende. Provoquei, testei limites e tirei as pessoas da zona de conforto. Isso também é jogo”, declarou.

Sobre a decisão de apertar o botão de desistência, o brother ressaltou que não se tratou de fraqueza, mas da escolha mais consciente diante da pressão enfrentada. Ele agradeceu o apoio dos fãs que compreenderam sua estratégia e finalizou o vídeo com um tom misterioso, levantando a possibilidade de um retorno ao reality: “Será mesmo que o jogo acabou?”.

(*) Com informações do Leo Dias

