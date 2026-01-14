Susto

Ator teve uma crise após mais de 10 horas de resistência, foi socorrido pela produção e a prova precisou ser interrompida temporariamente

O ator Henri Castelli sofreu uma convulsão na manhã desta quarta-feira (14) durante a Prova do Líder de resistência do Big Brother Brasil 26. De acordo com a produção do reality show, ele está bem e recebeu atendimento médico imediato.

O episódio ocorreu por volta das 9h20, após mais de dez horas de prova. Henri caiu no chão e apresentou uma crise convulsiva, o que causou desespero entre os participantes, que passaram a gritar pedindo ajuda da produção. Os dummies entraram rapidamente no local, prestaram socorro e retiraram o ator da área da prova.

Diante do ocorrido, a dinâmica foi temporariamente interrompida. Em conversa com os demais brothers, Sarah Andrade revelou que Henri já demonstrava vontade de deixar a disputa. “Ele estava querendo desistir. Acabou de virar para mim e falar que queria desistir”, relatou.

Ator está consciente

Pouco tempo depois, a produção informou aos participantes que o ator estava consciente e em bom estado de saúde, e que a prova seria retomada. “O Henri está passando bem, está consciente e todas as providências médicas estão sendo tomadas”, comunicou o programa.

Continuam na Prova do Líder de resistência Sarah Andrade, Babu Santana, Marciele, Edilson, Breno, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach.

(*) Com informações do Terra

