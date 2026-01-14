Patrulhamento

Denúncia anônima levou a polícia a uma casa abandonada no bairro Nova Cidade

Um homem de 34 anos acabou preso na terça-feira (13) com 16 tabletes de maconha no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

Durante patrulhamento tático noturno, policiais militares receberam uma denúncia anônima, pela linha direta, que indicava drogas escondidas em uma casa abandonada na rua Monte Talo.

Flagrante

Ao chegar ao endereço, a equipe policial viu um grupo de pessoas fugir em direção ao imóvel ao notar a presença da viatura. Dentro da casa abandonada, os policiais abordaram e prenderam um homem, além de apreenderem os 16 tabletes de maconha.

Em seguida, os policiais levaram o suspeito e a droga ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a denunciar ações criminosas pelo telefone 190. O órgão garante sigilo total sobre a identidade do denunciante.

Leia mais: Homem é preso por extorquir pai e irmã para comprar drogas no AM