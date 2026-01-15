Polêmica

Mudanças nas regras do Roblox para crianças geram revolta online e tornam o influenciador Felca alvo dos protestos virtuais

A plataforma de jogos Roblox mudou suas regras na última quarta-feira (7) e, a partir de agora, passou a restringir o uso do chat por crianças. Na prática, os jogadores precisam verificar a idade e só podem conversar com usuários de faixas etárias semelhantes. Como resultado, a medida gerou insatisfação em parte do público, que iniciou uma série de protestos virtuais dentro do jogo.

Desde então, diversos prints da chamada “Revolta do Roblox” começaram a circular nas redes sociais. Neles, usuários exibem “cartazes” com seus avatares nas “ruas” do jogo, que simula ambientes reais. Além disso, os protestos trazem frases como “Quero injustiça”, uma versão de Maria Antonieta como manifestante e até referências à música “Cálice”, de Chico Buarque.

Inclusive, o influenciador Felca, que viralizou em 2025 ao falar sobre segurança infantil na internet, virou alvo das manifestações. Ele relatou ter recebido mensagens como “eu vou te matar” e “você não tem direito a proibir nada das crianças”. Paralelamente, seu nome apareceu em cartazes dentro do jogo.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que usuários usam o Roblox para protestos. Por exemplo, nos Estados Unidos, durante manifestações contra o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) em Los Angeles, alguns jogadores reproduziram os atos dentro da plataforma.

O que mudou?

Popular entre crianças e adolescentes, o Roblox já revisou várias vezes seus sistemas de moderação e políticas de comunicação em escala global.

Com as novas regras, os usuários devem comprovar a idade por meio de verificação facial para usar o chat. Além disso, crianças menores de 9 anos só podem conversar com autorização dos responsáveis, enquanto quem tem mais de 13 anos pode interagir apenas com usuários de idade próxima.

Segundo a empresa, a mudança busca evitar que menores de 16 anos conversem com adultos. Inicialmente, a Roblox testou as regras em algumas regiões em dezembro de 2025 e, em seguida, aplicou as alterações globalmente em janeiro.

A plataforma afirma que apaga as imagens coletadas para verificação facial após a análise e permite que usuários contestem os resultados em caso de erro. Além disso, a empresa diz que a medida integra um pacote de segurança que inclui filtros automáticos, regras mais rígidas e monitoramento contínuo.

Mesmo assim, o Roblox enfrenta pressão crescente para reforçar a proteção de crianças. Em agosto, a plataforma foi processada na Louisiana (EUA) sob acusação de permitir que predadores sexuais “prosperem, se unam, cacem e vitimizem menores”.

O que é Roblox?

Ao contrário do que muitos imaginam, Roblox não é um jogo único. Trata-se de uma plataforma online que permite aos usuários criar seus próprios games, disponível gratuitamente para computadores, celulares e Xbox One.

Atualmente, o catálogo reúne milhões de jogos, todos produzidos pela própria comunidade. A plataforma existe desde 2006, mas cresceu nos últimos cinco anos e se popularizou ainda mais durante a pandemia de Covid-19.

Segundo a Roblox, mais de 151 milhões de usuários ativos utilizam a plataforma. Em 2021, estimava-se que metade das crianças com menos de 16 anos nos Estados Unidos jogava algum dos games disponíveis no catálogo.

