Carnaval sem música?

Campanha “Seu Milton” alerta que sem música e direito autoral, não há folia

O que seria do Carnaval sem música? É a partir dessa provocação que o Ecad lança sua campanha de Carnaval 2026, estrelada pelo segundo ano consecutivo por Milton Cunha, um dos maiores símbolos da festa brasileira.

A campanha, intitulada “Seu Milton”, aposta em um contraste visual marcante. De um lado, Milton de terno e gravata, apagado e sem brilho, representando um mundo sem samba e sem música. Do outro, o personagem vibrante e exuberante que o público conhece, traduzindo a essência do Carnaval. A mensagem é direta: sem compositores, não existe Carnaval.

A campanha destaca o papel fundamental dos compositores e demais artistas da música, responsáveis por criar as canções que embalam a folia e sustentam a maior manifestação cultural do país. Ao imaginar um cenário sem samba, o Ecad reforça a relevância do direito autoral e dos compositores para a sustentabilidade da música brasileira.

Os números mostram a importância do tema: apenas no Carnaval de 2025, o Ecad distribuiu R$ 30,8 milhões em direitos autorais de execução pública, beneficiando mais de 11 mil titulares em todo o país, muitos deles artistas que concentram sua renda nesse período.

“A música é o coração do Carnaval e o trabalho dos compositores precisa ser respeitado. O direito autoral garante que esses profissionais sejam remunerados sempre que suas obras são utilizadas e é essencial para que a música continue viva e presente em todos os carnavais”, afirma Isabel Amorim, superintendente executiva do Ecad.

Obrigações legais para eventos

O Ecad reforça que o pagamento do direito autoral é uma obrigação legal, prevista na Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98), e deve ser efetuado por organizadores de eventos públicos e privados, inclusive gratuitos.

