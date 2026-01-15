Danos

Entendimento dos juízes foi de que o processo deveria ser remetido a uma instância especializada

As investigações que envolvem o São Paulo FC passarão a tramitar em uma Vara Especializada em Lavagem de Dinheiro e Crime Organizado. A decisão foi tomada após juízes que acompanhavam o caso desde agosto do ano passado identificarem indícios considerados ‘muito fortes’ da prática de crime de lavagem de capitais.

Segundo apurado pela reportagem do UOL, os magistrados concluíram que as apurações revelaram a existência de operações financeiras estruturadas e contínuas, que teriam causado prejuízos ao São Paulo FC. Diante da gravidade e da natureza dos fatos, o entendimento foi de que o processo deveria ser remetido a uma instância especializada, com maior expertise no tratamento de crimes financeiros complexos e de organizações estruturadas.

A remessa do caso ocorreu com a concordância dos promotores do Ministério Público, José Reinaldo Guimarães Carneiro e Tomás Busnardo Ramadan, que atuam nas investigações em regime de força-tarefa. O aval do MP reforçou a avaliação de que os elementos reunidos até o momento extrapolam irregularidades administrativas ou financeiras comuns, apontando para possíveis práticas típicas de lavagem de dinheiro.

Com a mudança de vara, a expectativa é de que as investigações ganhem novo ritmo e aprofundamento técnico, incluindo a análise detalhada dos fluxos financeiros, contratos e eventuais vínculos entre pessoas físicas e jurídicas envolvidas.

(*) Com informações da Folha Press