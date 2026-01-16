Após mais uma vez mencionar que traiu a esposa, Pedro recebeu um fecho de Aline no BBB 26. O momento aconteceu na academia, enquanto outros participantes treinavam. Quando Pedro voltou a tocar no assunto, Aline respondeu:
“Não precisa ficar repetindo.”
Confissão de traição
Pedro admitiu ter traído a mulher, Rayne, e afirmou que, ao contrário dela, nunca perdoaria uma infidelidade. A primeira pessoa para quem ele contou foi Brígido:
“Sabe o que eu fico mais de cara? É que a minha esposa faz tudo pela família, entendeu? Eu acho que ela chegou no limite. Ela aceitou um negócio que eu nunca aceitaria. Por causa da família. Eu nunca, mano. Se ela pensar em conversar com alguém… para mim acabou. Eu já traí a minha esposa com outra mulher, e ela se sujeitou a aceitar isso por causa da nossa família”, disse o brother.
Repercussão na casa e nas redes
Depois da conversa com Brígido, Pedro começou a expor o assunto para toda a casa. O fato gerou repercussão negativa nas redes sociais, especialmente porque a esposa está grávida, o que fez muitos internautas criticarem a atitude do brother.
A situação se tornou um dos assuntos mais comentados entre os fãs do BBB 26, levantando debates sobre limites, respeito e exposição da vida pessoal dentro da casa mais vigiada do Brasil.
VEJA O VÍDEO
Leia mais: