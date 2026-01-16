Denúncia

Homem oferecia dinheiro para atrair as vítimas à sua residência, onde cometia os atos

Um homem de 73 anos foi preso, na quinta-feira (15), pelo crime de estupro de vulnerável contra duas irmãs, de 10 e 12 anos. A prisão foi efetuada no bairro Ribeirinho, no município de Beruri, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Jailton Santos, o homem oferecia dinheiro às vítimas para que comparecessem à sua residência, onde ocorriam os abusos. Ele já foi casado com a avó das meninas.

“A mãe percebeu a situação quando o indivíduo entrou na residência sob o pretexto de conversar com a tia das vítimas e ofereceu dinheiro à criança de 10 anos para que fosse até a casa dele. Ao ser confrontado, ele foi agressivo com a mãe delas”, disse o delegado.

Histórico

Segundo o delegado, a adolescente de 12 anos relatou que o homem já havia praticado condutas semelhantes anteriormente e que tocava nas partes íntimas dela e da irmã. As menores foram encaminhadas para escuta especializada, onde os relatos foram confirmados.

“A tia das vítimas afirmou já ter presenciado o homem tocando nas partes íntimas das adolescentes. Ela também relatou que foi abusada pelo suspeito quando era adolescente, na mesma faixa etária das atuais vítimas”, relatou a delegada.

Ainda conforme o delegado, as investigações indicam que o homem praticou abusos contra várias meninas da mesma família ao longo dos anos, em razão da proximidade familiar.

“Diante da gravidade dos fatos, foi solicitada ao Poder Judiciário a prisão preventiva do autor. Ele foi localizado e preso após diligências, garantindo, assim, maior segurança às vítimas e a seus familiares”, finalizou o delegado.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

