Crime em Beruri

Suspeita, motivada por ciúmes, teria fincado pequena lança no peito do homem.

Uma mulher de 36 anos foi presa, na quarta-feira (22/10), por tentar matar o marido de 39 anos com uma cumeeira, em Beruri, a 173 km de Manaus. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 80ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município.

Segundo o delegado Jailton Santos, familiares da vítima procuraram a delegacia relatando que a mulher teria fincado a arma no peito do companheiro. “Assim que tomamos conhecimento do caso, a equipe de investigação foi até a residência do casal e encontrou a suspeita ainda no local, que confirmou ser a autora do golpe”, informou.

De acordo com a vítima, o ataque teria sido motivado por ciúmes, enquanto ele descansava. A mulher afirmou, em depoimento, que estaria sendo agredida, mas não apresentava escoriações ou hematomas.

O homem foi encaminhado ao hospital do município e a mulher conduzida à delegacia para os procedimentos legais. Ela responderá por lesão corporal grave e permanece à disposição da Justiça.

Leia mais

Policial militar é baleada durante tentativa de assalto em Manaus