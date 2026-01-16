Jogos

Estádios Ismael Benigno e Carlos Zamith recebem jogos do Campeonato Amazonense, enquanto a Vila Olímpica promove esporte, saúde e lazer

As praças esportivas administradas pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), recebem neste fim de semana muito esporte, convivência e qualidade de vida, com jogos da 2ª rodada do Campeonato Amazonense de Futebol 2026 e mais uma edição do projeto Vila Aberta Para Todos, ampliando o acesso da população aos principais espaços esportivos do estado.

Para o secretário da Sedel, Diego Américo, a movimentação reforça o papel estratégico dos equipamentos esportivos do Governo do Amazonas. “Estamos garantindo estrutura para o futebol profissional, ao mesmo tempo em que abrimos nossos espaços para a população. Esse trabalho entre esporte de alto rendimento e qualidade de vida para todos é um direcionamento do governador Wilson Lima”, afirmou.

No sábado (17/01), o Estádio Ismael Benigno recebe o confronto entre Nacional FC e Amazonas FC, às 15h30, pela sequência do Barezão 2026. E no domingo (18/01), também às 15h30, o Estádio Carlos Zamith será palco do duelo entre Manaus FC e Manauara EC, consolidando a agenda do futebol profissional em duas das principais praças esportivas do Amazonas.

Vila Aberta Para Todos

Além dos jogos, o domingo será marcado por mais uma edição do Vila Aberta Para Todos, na Vila Olímpica de Manaus. A ação transforma o complexo esportivo em um grande espaço de prática esportiva e promoção da saúde, com atividades gratuitas voltadas a diferentes públicos, desde iniciantes até praticantes regulares.

A programação inclui caminhadas orientadas, aulas funcionais, modalidades coletivas, artes marciais e o tradicional aulão de ritmos, fortalecendo o projeto como uma política pública permanente de incentivo a hábitos saudáveis, convivência comunitária e ocupação positiva dos espaços esportivos aos domingos.

Agenda

Estádio Ismael Benigno (Colina)

Competição: Barezão 2026 – Nacional FC x Amazonas FC

Data e horário: Sábado (17/01), às 15h30

Entrada: Ingresso

Vila Olímpica de Manaus

Evento: Vila Aberta Para Todos

Data e horário: Domingo (18/01), das 6h às 12h

Entrada: Gratuita

Estádio Carlos Zamith

Competição: Barezão 2026 – Manaus FC x Manauara EC

Data e horário: Domingo (18/01), às 15h30

Entrada: Ingresso

(*) Com informações da assessoria