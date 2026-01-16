Parintins

Reunião entre Comissão de Artes e artistas de galpão alinhou diretrizes criativas e próximas etapas de produção

Em busca do bicampeonato, a Comissão de Artes do Boi Garantido realizou, na manhã desta sexta-feira (16), uma reunião com os artistas de galpão na Cidade Garantido. O objetivo foi alinhar o projeto do espetáculo “Parintins: Portal do Encantamento”, que será apresentado no 59º Festival Folclórico de Parintins.

O encontro marca o início da preparação para o Festival de 2026, reforçando o diálogo entre a diretoria e os artistas responsáveis por dar forma ao espetáculo que será levado à arena.

Presença da diretoria e Comissão de Artes

Foto: Divulgação

Estiveram presentes o presidente Fred Góes, o vice-presidente Marialvo Brandão, o coordenador da Comissão de Artes Telo Pinto, e os membros da Comissão de Artes Jean Reis e Izabel Munduruku.

“Nosso espetáculo nasce nos galpões, com a força dos nossos artistas, e é assim que seguimos rumo ao bicampeonato, valorizando quem faz o espetáculo do Garantido acontecer”, destacou o presidente Fred Góes.

Diretrizes criativas e próximas etapas

Além do alinhamento de ideias, foram definidas diretrizes criativas e planejadas as próximas etapas de produção. O encontro fortaleceu a integração entre os artistas e a comissão, garantindo que o espetáculo mantenha sua qualidade e tradição.

Foto: Divulgação

