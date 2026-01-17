Perda

Comunicador amazonense estava internado em Teresina e gerou comoção nacional.

O jornalista e apresentador Erlan Bastos morreu na madrugada deste sábado (17), vítima de câncer no intestino. A informação foi confirmada por familiares.

Ele estava internado há vários dias no Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella, em Teresina, onde recebia tratamento médico.

Natural de Manaus, Erlan construiu uma trajetória marcada pela superação e ganhou projeção nacional ao se destacar no jornalismo de entretenimento e de bastidores. Radicado no Piauí, tornou-se um dos comunicadores mais influentes do estado, com passagens por importantes grupos de comunicação.

Reconhecido pelo alcance de suas pautas e pela forte atuação nas redes sociais, Erlan Bastos recebeu o título de cidadão piauiense e consolidou presença no debate público local e nacional.

A morte do jornalista gerou comoção entre colegas de imprensa, artistas e seguidores, que prestaram homenagens nas redes sociais.

Até o momento, não há informações oficiais sobre velório e sepultamento.

