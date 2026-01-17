Alerta

Durante a primeira festa, Jonas alerta Pedro sobre repercussão de revelar episódio do passado.

Pedro voltou a falar que traiu a esposa e foi repreendido por Jonas durante a primeira festa do BBB 26, na madrugada deste sábado (17). O vendedor ambulante mencionou novamente um episódio do passado, momento em que Jonas se aproximou para dar um conselho.

O veterano alertou que falar sobre a traição para os colegas não era necessário e poderia trazer repercussão indesejada:

“Se ela sabe, sua esposa, a mãe do seu futuro filho, sabe isso, não precisa espalhar. Não precisa fazer isso”, disse Jonas.

Em seguida, Jonas reforçou que o assunto dizia respeito apenas ao casal, sem necessidade de exposição ao público. Pedro afirmou que a situação já havia sido resolvida fora da casa, agradeceu a orientação e ouviu mais conselhos do colega:

“Você não veio aqui para ativar isso. Você veio com outro objetivo. Esquece isso e vive sua vida. Vive o que você falou na sua entrevista”.

O veterano destacou que Pedro deveria focar no propósito que o levou ao reality, deixando o passado para trás. “Se está resolvido, a vida segue. Você está aqui por um propósito, eu não sei qual é o seu”, completou Jonas.

A insistência de Pedro em falar sobre o episódio já havia chamado atenção de outros participantes e gerou repercussão nas redes sociais, com internautas comentando sobre a repetição do tema dentro da casa.

