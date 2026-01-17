Apreensões

Apreensões ocorreram na Base Arpão 2, no Rio Solimões, e três pessoas foram presas.

A cadela policial Luna encontrou drogas escondidas em bagagens e até em uma lixeira durante fiscalização em embarcações na Base Arpão 2, no Rio Solimões, nas proximidades de Coari (AM), na madrugada deste sábado (17). A ação da Polícia Militar do Amazonas resultou na apreensão de mais de 40 quilos de entorpecentes e na prisão de três pessoas por tráfico.

A primeira apreensão ocorreu na embarcação Maria Monteiro, que saiu de Tabatinga com destino a Manaus. Durante a vistoria, o cão farejador Athena indicou duas malas suspeitas. Dentro delas, os policiais encontraram seis tabletes de cocaína, totalizando cerca de 11 quilos. A responsável pelo transporte, uma jovem de 19 anos, foi presa em flagrante.

Horas depois, por volta das 5h30, as equipes abordaram o ferryboat América, também vindo de Tabatinga. Com apoio da cadela Luna, os policiais localizaram entorpecentes descartados em uma lixeira da embarcação. Após análise das câmeras de monitoramento, um homem de 40 anos foi identificado como responsável pelo material. Com ele havia dois tabletes de maconha e um de pasta-base de cocaína, somando aproximadamente 8 quilos.

Durante a continuidade da fiscalização no segundo convés, Luna voltou a sinalizar duas malas verdes. Dentro delas estavam 18 tabletes de skunk, pesando cerca de 26,7 quilos, pertencentes a outro passageiro, de 25 anos.

Somente nessa segunda ocorrência foram apreendidos cerca de 32 quilos de drogas, causando prejuízo estimado em R$ 775 mil ao crime organizado.

Os três suspeitos e todo o material recolhido foram encaminhados ao Distrito Policial instalado na Base Arpão 2.

