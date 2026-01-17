CIF

Primeira ação da CIF em 2026 vistoriou nove estabelecimentos e encontrou irregularidades.

Manaus (AM) – Uma operação fiscalizou bares, adegas e estabelecimentos similares nas zonas sul e centro-sul da capital amazonense na noite de sexta-feira (16). A ação foi coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Central Integrada de Fiscalização (CIF), e marcou o início do calendário de vistorias de 2026.

Ao todo, nove estabelecimentos foram inspecionados com o objetivo de verificar o cumprimento das normas de segurança, funcionamento regular e proteção ao público.

Segundo o chefe do setor de Planejamento Integrado de Operações da SSP-AM, major Willian Gomes, a operação reuniu diversos órgãos estaduais e municipais para reforçar a fiscalização em áreas consideradas estratégicas da cidade.

“O objetivo é atuar de forma integrada para garantir maior segurança à população, principalmente em locais de grande circulação como bares e adegas”, explicou o major.

Durante as inspeções, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) identificou que quatro estabelecimentos não possuíam o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento obrigatório que comprova condições mínimas de segurança contra incêndios.

De acordo com o subtenente Stanley Damasceno, os responsáveis pelos locais foram notificados e deverão procurar a Diretoria de Atividades Técnicas para regularização.

O militar destacou que o AVCB garante que os estabelecimentos tenham extintores, sinalização adequada e iluminação de emergência, fatores essenciais para proteger frequentadores em caso de acidentes.

Órgãos participantes

A operação contou com efetivo da SSP-AM, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Seai, Seagi, Sejusc, Seas, FVS-RCP, Juizado da Infância e Juventude, Semseg, Vigilância Sanitária, IMMU, Guarda Municipal e Amazonas Energia.

As fiscalizações devem continuar ao longo do ano em diferentes zonas de Manaus.

