Comunicador manauara faleceu em Teresina após complicações de tuberculose peritoneal.

A tuberculose peritoneal, uma forma rara e grave da doença, causou a morte do jornalista Erlan Bastos, de 32 anos, na manhã deste sábado (17), em Teresina. A confirmação foi divulgada pela família após diagnóstico realizado no Hospital Natan Portella, onde ele estava internado.

Esse tipo de tuberculose não afeta os pulmões. A infecção atinge o peritônio, membrana que reveste a cavidade abdominal, provocando inflamação severa. Entre os sintomas mais comuns estão inchaço abdominal, dor intensa, acúmulo de líquido na barriga, febre persistente, suor noturno e forte desgaste físico. O diagnóstico costuma ser complexo e exige exames específicos, como tomografia, análise do líquido abdominal e biópsia.

O tratamento é feito com medicamentos utilizados no combate à tuberculose e pode durar vários meses. A eficácia depende diretamente da rapidez com que a doença é identificada.

Passou mal ao vivo meses antes

Em dezembro de 2025, Erlan apresentou sinais graves de saúde enquanto comandava um programa ao vivo em uma emissora no Amapá. Ele precisou ser levado às pressas para o Hospital de Emergência de Macapá após relatar dores no peito e no abdômen, além de fraqueza e suor frio. Desde então, enfrentava problemas de saúde recorrentes.

Trajetória marcada por superação

Natural de Manaus, Erlan construiu carreira sólida no jornalismo de entretenimento e ganhou destaque nacional ao fundar um portal especializado em notícias exclusivas sobre celebridades. Atuou como apresentador de televisão no Piauí e no Ceará e também trabalhou como colunista e produtor de conteúdo digital.

O jornalista compartilhava nas redes sociais episódios difíceis de sua vida, incluindo o período em que viveu em situação de rua em São Paulo antes de conquistar reconhecimento profissional.

Radicado no Piauí, tornou-se um dos comunicadores mais conhecidos do estado, com forte presença na mídia e influência no jornalismo de bastidores.

Erlan deixa a mãe, irmãos e o marido. Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas pela família.

*Com informações do G1

