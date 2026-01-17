Novo Airão

Crime ocorreu em Novo Airão e foi enquadrado como incêndio majorado no contexto de violência doméstica.

Um homem de 41 anos foi preso por incendiar a própria residência onde morava com a companheira, no município de Novo Airão, no interior do Amazonas. A prisão ocorreu na sexta-feira (16), durante ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu em um contexto de violência doméstica. As investigações apontaram que o suspeito ateou fogo no imóvel de forma intencional, colocando em risco a vida da mulher, de 36 anos.

Segundo o delegado Rodrigo Monfroni, a vítima relatou que o companheiro faz uso frequente de bebida alcoólica e drogas, tendo consumido entorpecentes poucas horas antes do ocorrido.

“Após incendiar a casa, ele ainda ameaçou a companheira”, afirmou o delegado.

A Polícia Civil solicitou perícia no local, que confirmou danos estruturais graves na residência e a destruição de diversos bens.

O suspeito foi autuado em flagrante por incêndio qualificado e também responderá por violência psicológica. Ele permanece à disposição da Justiça.

