Homem preso com submetralhadora e pistola dentro de mochila no bairro Compensa

Manaus (AM) – Durante operação deflagrada no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus, um homem, de 29 anos, que não teve o nome revelado pela polícia, acabou preso, em posse de uma submetralhadora, uma pistola e munições. A ação ocorreu na noite de sexta-feira (26), por volta das 23h30, no beco Santa Luzia.

De acordo com as equipes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), as diligências iniciaram após denúncia anônima informando que no local supracitado haviam vários indivíduos portando armas de fogo. No momento em que os policiais chegaram, vários suspeitos empreenderam fuga.

Um dos homens, tentou escapar e se desfazer de uma mochila, mas acabou sendo alcançado pelas equipes. Durante revista pessoal, foram encontradas duas armas de fogo, sendo uma submetralhadora de fabricação caseira calibre 9 milímetros e uma pistola calibre 765, com numeração suprimida, além de seis munições calibre 9 milímetros e três munições calibre 380. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante.

A ocorrência foi apresentada no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi constatado que o suspeito já tinha passagem por porte ilegal de arma de fogo. Ele deve ficar à disposição da Justiça ao passar por Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na Zona Sul de Manaus.

Outra apreensão

Ainda na noite de sexta-feira (27), por volta das 23h30, na rua Inácio Fernandes, no conjunto João Paulo, no bairro Nova Cidade, a equipe da Rocam recebeu informações que haviam indivíduos armados e comercializando entorpecentes em via pública.

Durante as diligências, o suspeitos acabaram fugindo mas abandonaram uma mochila na qual foram localizadas duas pistolas calibres com 10 munições intactas, três tabletes de oxi e duas porções de maconha.

A ocorrência foi apresentada no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

