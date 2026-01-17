Mudança

Tadeu Schmidt anuncia nova regra que dá mais peso ao voto único no paredão.

O BBB 26 começou com uma mudança importante no sistema de votação dos paredões. Durante o programa ao vivo desta sexta-feira (16), o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que o voto único, realizado com CPF, passa a ter peso maior na decisão do público.

Até a edição passada, os dois formatos de votação — voto único e voto da torcida — tinham o mesmo valor. Agora, a produção decidiu alterar os percentuais e dar mais influência ao voto individual.

“O voto único ganhou mais poder. Agora ele vale 70% do resultado final. O voto da torcida passa a valer 30%”, explicou Tadeu.

A mudança impacta diretamente os tradicionais mutirões organizados nas redes sociais, já que votar milhares de vezes não terá mais o mesmo peso que antes.

Como funciona a votação no BBB 26

Desde o BBB 24, o reality adotou um modelo misto de votação:

Voto da Torcida: ilimitado, pode votar quantas vezes quiser

ilimitado, pode votar quantas vezes quiser Voto Único: apenas um voto por CPF em cada paredão

No BBB 26, os votos continuam existindo nos dois formatos, mas com pesos diferentes:

70% do resultado vem do voto único

30% vem do voto da torcida

O eliminado será definido pela média ponderada dos dois sistemas

Como votar

Para participar da votação é necessário:

Criar uma conta gratuita no site do gshow Fazer login antes de votar Escolher entre: votar ilimitadamente (torcida)

votar uma única vez com CPF

Primeiro Paredão já começou

O jogo já movimentou a casa logo na primeira semana. Após o Big Fone tocado na quinta-feira (15), Marcelo garantiu imunidade e indicou Aline Campos direto ao paredão.

No Contragolpe, Aline puxou Ana Paula Renault. Já nesta sexta-feira (16), o Líder Alberto Cowboy colocou cinco participantes em sua mira, ampliando ainda mais a tensão na casa.

O primeiro paredão será o teste real do novo sistema de votação, que agora prioriza o voto individual do público.

