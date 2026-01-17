Paulo Augusto ficou irritado com Pedro após a dupla ser eliminada logo na primeira etapa da Prova do Anjo no BBB 26, realizada neste sábado (17). O erro do curitibano provocou tensão imediata dentro da casa.
A dinâmica exigia atenção total dos participantes. Pedro apertou o botão de encerramento antes do momento correto e tirou os dois da disputa ainda no início.
Paulo não escondeu a frustração ao voltar para o Quarto Voar.
“Eu perguntei várias vezes se ele tinha entendido. Ele disse que sim. Começou a prova e ele apertou”, desabafou.
Pedro tentou amenizar o clima e tratou o erro como algo comum.
“Eu perguntei se era para apertar. Acontece”, afirmou.
A postura não agradou Jonas, que repreendeu o brother.
“Isso aqui não é brincadeira. Tem que levar a sério”, disse.
Repercussão dentro da casa
Aline Campos também criticou Pedro por expor Paulo na frente dos demais participantes.
Segundo ela, mesmo assumindo a culpa, Pedro não demonstrou maturidade na situação.
“Você falou na frente de todo mundo que ele perdeu. Não é certo com quem está jogando ao seu lado”, declarou.
Pedro admitiu a responsabilidade pelo erro.
“A culpa é totalmente minha”, reconheceu.
Clima pesa no grupo
Apesar do pedido de desculpas, Aline afirmou que o comportamento recorrente de Pedro já vinha incomodando.
Ela disse que o grupo tentou acolher o brother, mas que as atitudes dele dificultam a convivência.
O erro de Pedro na Prova do Anjo acabou virando mais um ponto de desgaste dentro do jogo e pode influenciar alianças nos próximos dias.
VEJA VÍDEO
*Com informações do Gshow
Leia mais:
VÍDEO: Pedro volta a dizer que traiu esposa e é repreendido por Jonas no BBB 26