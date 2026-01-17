Treta

Brother critica decisão do colega após eliminação precoce na dinâmica em dupla.

Publicado em 17 de janeiro de 2026

Por EM TEMPO

Por EM TEMPO

Paulo Augusto ficou irritado com Pedro após a dupla ser eliminada logo na primeira etapa da Prova do Anjo no BBB 26, realizada neste sábado (17). O erro do curitibano provocou tensão imediata dentro da casa.

A dinâmica exigia atenção total dos participantes. Pedro apertou o botão de encerramento antes do momento correto e tirou os dois da disputa ainda no início.

Paulo não escondeu a frustração ao voltar para o Quarto Voar.

“Eu perguntei várias vezes se ele tinha entendido. Ele disse que sim. Começou a prova e ele apertou”, desabafou.

Pedro tentou amenizar o clima e tratou o erro como algo comum.

“Eu perguntei se era para apertar. Acontece”, afirmou.

A postura não agradou Jonas, que repreendeu o brother.

“Isso aqui não é brincadeira. Tem que levar a sério”, disse.

Repercussão dentro da casa

Aline Campos também criticou Pedro por expor Paulo na frente dos demais participantes.

Segundo ela, mesmo assumindo a culpa, Pedro não demonstrou maturidade na situação.

“Você falou na frente de todo mundo que ele perdeu. Não é certo com quem está jogando ao seu lado”, declarou.

Pedro admitiu a responsabilidade pelo erro.

“A culpa é totalmente minha”, reconheceu.

Clima pesa no grupo

Apesar do pedido de desculpas, Aline afirmou que o comportamento recorrente de Pedro já vinha incomodando.

Ela disse que o grupo tentou acolher o brother, mas que as atitudes dele dificultam a convivência.

O erro de Pedro na Prova do Anjo acabou virando mais um ponto de desgaste dentro do jogo e pode influenciar alianças nos próximos dias.

VEJA VÍDEO

*Com informações do Gshow

Leia mais:

VÍDEO: Pedro volta a dizer que traiu esposa e é repreendido por Jonas no BBB 26