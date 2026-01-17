TV e Famosos

Rainha do Folclore do Boi Garantido foi recebida com festa após garantir R$ 50 mil.

Manaus (AM) – A amazonense Lívia Christina, Rainha do Folclore do Boi Garantido, desembarcou em Manaus na tarde deste sábado (17) após desistir do Quarto Branco do BBB 26. Ela foi recebida com festa por familiares, amigos e fãs no aeroporto.

Emocionada, Lívia agradeceu o apoio do público e revelou que já tem uma lista de desejos gastronômicos ao voltar para casa.

“Eu só quero comer tambaqui, x-caboquinho, tucumã e pupunha. Estava morrendo de saudade”, disse sorrindo.

Desistência garantiu prêmio de R$ 50 mil

Lívia apertou o botão vermelho na noite de sexta-feira (16), pouco antes de completar 96 horas de resistência no Quarto Branco, dinâmica que valia vagas diretas para o BBB 26. Com a decisão, ela deixou a disputa, mas garantiu R$ 50 mil oferecidos pela produção.

A prova começou ainda na estreia do programa, na segunda-feira (12), colocando os participantes em isolamento total. Apenas os três últimos resistentes conquistam vaga na casa.

Participantes que já desistiram

Até agora, quatro candidatos abriram mão da competição:

Ricardinho – desistiu na terça-feira (13)

Elisa – saiu na quinta-feira (15), após 67 horas

Lívia Christina – deixou a disputa na sexta-feira (16)

Ricardo – abandonou o Quarto Branco neste sábado (17)

Apesar de não entrar oficialmente no reality, Lívia sai da experiência como um dos nomes mais comentados da edição, mobilizando torcidas no Amazonas e ganhando destaque nacional.

