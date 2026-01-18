Rio de Janeiro (RJ) – Juliano Floss ficou irritado com Pedro após descobrir que um casaco com cheiro de Marina Sena, sua namorada, foi manchado por própolis dentro do BBB 26. O episódio ocorreu na madrugada deste domingo (18) e gerou forte repercussão na casa.
Confronto direto na cozinha
Ao perceber a peça suja dentro da mochila, Juliano foi até a cozinha para tirar satisfação com Pedro. O brother admitiu ter derrubado a substância e não avisou.
“Com todo respeito, foi você que jogou própolis na minha mochila e não falou nada? Você viu e não falou nada?”, questionou. “Sim”, respondeu Pedro.
Peça tinha valor sentimental
Ana Paula Renault explicou aos participantes que o casaco era especial para Juliano. Milena reforçou que a roupa ficou completamente marcada.
Pedro reconheceu o erro e tentou se justificar, dizendo que não teve intenção. Juliano, porém, perdeu o controle.
“Não é possível ser tão sem noção. Você é o cara mais sem noção que já vi na vida”, disparou antes de deixar o local visivelmente abalado.
Choro e repreensão dentro da casa
Outros confinados lembraram que Juliano já havia dito que aquela peça era a única capaz de tirá-lo do sério no programa.
Babu Santana criticou a postura de Pedro após o ocorrido.
“Ele te abraçou, te tratou como irmão, e você nem pensou em limpar”, afirmou.
Minutos depois, Juliano Floss caiu no choro, demonstrando o impacto emocional causado pela situação.
VEJA VÍDEO
*Com informações do Gshow
