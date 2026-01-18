Nova Olinda do Norte

Funcionários reagiram a ataque de piratas de rio durante transporte de diesel.

Nova Olinda do Norte (AM) – Um suspeito morreu na madrugada deste domingo (18) após uma tentativa de assalto a uma balsa que transportava diesel no município. O crime foi praticado por três homens armados, conhecidos como “piratas de rio”.

De acordo com informações preliminares, o grupo interceptou a embarcação durante o trajeto e anunciou o roubo. Funcionários da balsa reagiram e efetuaram disparos contra os criminosos. Um dos suspeitos foi atingido e morreu ainda no local.

Comandante chegou a ser rendido

Durante a ação, o comandante da embarcação que transportava o combustível ficou sob ameaça e acabou se rendendo aos assaltantes. Ele foi levado pelos criminosos, mas liberado minutos depois e conseguiu retornar à balsa.

Apesar da reação dos tripulantes, os outros dois suspeitos conseguiram fugir e ainda não foram localizados.

Polícia apura o caso

Um policial da guarnição de Nova Olinda do Norte foi deslocado até o local para levantar mais informações sobre a ocorrência. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.

Ataques a balsas e embarcações de carga têm sido registrados com frequência na região, principalmente durante a madrugada, quando os criminosos aproveitam a baixa visibilidade para agir.

