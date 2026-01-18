Base Arpão 2

Droga foi localizada com ajuda do cão Athena durante abordagem próxima a Coari.

Publicado em 18 de janeiro de 2026

Por EM TEMPO

Por EM TEMPO

Coari (AM) – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu cerca de 12 quilos de maconha do tipo skunk na madrugada deste domingo (18), durante uma operação de combate ao tráfico de drogas no rio Solimões.

A droga estava em uma embarcação do tipo ferryboat, identificada como Rainha Sther, abordada nas proximidades do município.

Cão policial localizou a bagagem suspeita

Durante a fiscalização, o cão policial Athena sinalizou uma mala com características típicas do transporte de entorpecentes.

Os policiais realizaram a vistoria e encontraram 10 tabletes de skunk escondidos na bagagem.

Material foi confirmado pelo DPTC

A substância apreendida foi analisada e confirmada pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

Todo o material foi encaminhado ao Distrito Policial da Base Arpão 2.

Prejuízo ao crime organizado

Segundo a PM, a apreensão representa um prejuízo estimado em R$ 240 mil para o tráfico de drogas na região.

Leia mais:

Drogas avaliadas em R$ 240 mil são apreendidas em lancha em porto de Manaus