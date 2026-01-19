Votação

Eliminação acontece terça-feira (20), durante o programa ao vivo

A formação do primeiro Paredão do Big Brother Brasil 2026 já elevou a tensão dentro e fora da casa. Os brothers definiram a berlinda na noite de domingo (18) e colocaram Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena na disputa pela permanência no reality. O público decide a eliminação na terça-feira (20), durante o programa ao vivo.

Enquanto a votação oficial segue aberta, a tradicional enquete do Uol funciona como um termômetro da opinião popular. Com quase 100 mil votos computados, o levantamento preliminar já indica quem corre mais risco neste início de jogo.

Parcial da enquete Uol do BBB 26

De acordo com a enquete do Uol, que registrou 99.279 votos até o momento, o público aponta Aline Campos como a mais rejeitada, com 44,39% dos votos para sair, liderando a parcial deste primeiro Paredão.

Na segunda posição, Ana Paula Renault soma 30,66% da rejeição. Milena aparece logo atrás, com 24,94% dos votos. Apesar de não ter caráter oficial, a enquete costuma sinalizar tendências que podem se confirmar na votação final.

Confira as porcentagens da parcial:

Aline Campos – 44,39%

Ana Paula Renault – 30,66%

Milena – 24,94%

Entenda como foi formado o primeiro Paredão

O líder Alberto Cowboy abriu a formação da berlinda ao indicar Milena diretamente ao Paredão. Marcelo, que atendeu ao Big Fone na última quinta-feira (15), já havia colocado Aline Campos na disputa.

Com direito ao contragolpe, Aline puxou Ana Paula Renault para o Paredão. Em seguida, os participantes votaram no Confessionário, e a casa escolheu Paulo Augusto como o mais votado.

No entanto, ele se salvou ao vencer a prova Bate e Volta, da qual Milena não participou, consolidando o trio que agora depende da decisão do público.

Veja como foi a votação da casa

A votação no Confessionário foi intensa e concentrou a maioria dos votos em Paulo Augusto. Votaram nele Solange Couto, Ana Paula Renault, Breno, Aline Campos, Jonas, Sarah, Marcelo, Samira, Gabriela e Milena.

Os demais participantes distribuíram votos entre Sol Veiga, Edílson, Juliano Floss, Maxiane, Jonas Sulzbach e Brígido, deixando claras as divisões e estratégias já na primeira semana do BBB 26.

(*) Com informações do O Povo

Leia mais: VÍDEO: Jordana diz que Pedro tentou beijá-la à força antes de desistir do BBB 26