Jordana relatou aos colegas de confinamento que Pedro tentou beijá-la à força dentro da despensa, na noite deste domingo (18). O participante apertou o botão da desistência e deixou o programa.

Ao descrever o ocorrido, Jordana contou que Pedro se ofereceu para ajudá-la a procurar um Babyliss na despensa. Durante a busca, segundo ela, o brother passou a agir de forma invasiva. A sister afirmou que foi encurralada contra a parede e que Pedro segurou seu pescoço sem pressionar, mas de maneira que a deixou assustada e desconfortável.

A participante interrompeu a situação e posteriormente decidiu relatar o caso aos demais brothers. Pouco depois, Pedro deixou a casa ao acionar o botão de desistência.

