Jordana relatou aos colegas de confinamento que Pedro tentou beijá-la à força dentro da despensa, na noite deste domingo (18). O participante apertou o botão da desistência e deixou o programa.
Ao descrever o ocorrido, Jordana contou que Pedro se ofereceu para ajudá-la a procurar um Babyliss na despensa. Durante a busca, segundo ela, o brother passou a agir de forma invasiva. A sister afirmou que foi encurralada contra a parede e que Pedro segurou seu pescoço sem pressionar, mas de maneira que a deixou assustada e desconfortável.
A participante interrompeu a situação e posteriormente decidiu relatar o caso aos demais brothers. Pouco depois, Pedro deixou a casa ao acionar o botão de desistência.
VEJA VÍDEO
Jordana relatando o que aconteceu com Pedro na dispensa. #BBB26 #RedeBBB— Portal Em Tempo (@portalemtempo) January 18, 2026
