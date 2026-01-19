Denúncia

Abuso sexual aconteceu quando a vítima tinha 6 anos

Um homem de 37 anos foi preso, nesta segunda-feira (19), por estupro de vulnerável de uma criança de 10 anos. A prisão ocorreu no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Conforme a delegada Mayara Magna, as investigações iniciaram quando a mãe da vítima compareceu à Depca e relatou que descobriu que o suspeito estava enviando mensagens com conteúdo sexual para a sua filha.

“A criança foi ouvida em depoimento especial e contou que não gostava do homem em razão de ele ter praticado atos libidinosos contra ela quando tinha 6 anos, durante um final de semana em que esteve na residência do autor. Ela disse que, por medo, não contou à mãe o que teria acontecido, alegou que tinha se machucado em algum lugar e acabou chorando por isso”, disse a delegada.

Novo contato

Segundo a delegada, a vítima relatou que desde então não tinha convivência com o autor, entretanto ele voltou a entrar em contato com a criança por telefone e enviou fotos de suas partes íntimas para ela, bem como a pedir imagens dela em troca de dinheiro.

“Com base nisso, foi solicitado à Justiça a prisão preventiva dele e cumprida nas primeiras horas desta segunda-feira. Em interrogatório, ele afirmou achar que estava conversando com a mãe da criança, mas um ponto que nos chama a atenção é que ele salvou no telefone da vítima com o nome dela e, ao lado, colocou a palavra filha”, falou a delegada.

Ainda de acordo com a delegada, durante as conversas o homem dizia para a vítima que iria pagar uma corrida pelo aplicativo para que ela fosse encontrá-lo. Por isso que, quando a mãe encontrou a conversa, teve medo de que pudesse acontecer novos abusos e imediatamente procurou a Depca.

“Durante as diligências, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão e conseguimos apreender os dois telefones dele e também alguns pendrives. Os objetos serão encaminhados para perícia”, afirmou a delegada.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável na modalidade física e na modalidade virtual e ficará à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

