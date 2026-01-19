Operação Meia Verdade

Esquema causou prejuízo milionário ao sistema de transporte público

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu um casal nesta segunda-feira (19) durante a segunda fase da Operação Meia Verdade. A ação desarticulou um grupo criminoso que fraudava cadastros no sistema de transporte público para emitir cartões de meia-passagem de forma irregular.

Segundo o delegado Charles Araújo, um homem de 34 anos e a companheira, de 33, comandavam o esquema. Para isso, eles criaram uma empresa fictícia e a usaram para simular cadastros falsos.

De acordo com o delegado, o grupo inseria informações irregulares nos sistemas de transporte público. Com isso, conseguia emitir cartões de meia-passagem para pessoas sem direito ao benefício. Como resultado, o esquema causou um prejuízo estimado em cerca de R$ 3 milhões ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

Primeira fase da operação

Na primeira fase da operação, deflagrada na quinta-feira (15), a polícia prendeu quatro pessoas. Desde então, o casal passou a figurar como procurado.

No dia seguinte, equipes da PC-AM localizaram e prenderam os dois no conjunto Riacho Doce, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Com o cumprimento dos mandados, a polícia desarticulou todo o grupo criminoso investigado.

Ao detalhar a investigação, Charles Araújo afirmou que o casal liderava o núcleo da organização. “Eles utilizavam uma empresa fictícia sob o pretexto de oferecer cursos livres que não existiam para cerca de duas mil pessoas já cadastradas”, explicou.

Ainda segundo o delegado, após a identificação da empresa falsa, a equipe deflagrou a operação para retirar o grupo de circulação. “O esquema gerou um prejuízo de cerca de R$ 6 milhões em subsídios pagos pela população”, acrescentou.

Procedimentos

O casal vai responder por associação criminosa, estelionato e inserção de dados falsos em sistemas de informação. Por fim, ambos permanecem à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

