Educação

Cursos atendem tanto a estudantes, professores e servidores da Ufam quanto ao público externo.

O Centro de Estudos de Línguas da Universidade Federal do Amazonas (CEL/Ufam) abriu 1.090 vagas para cursos de idiomas e de Língua Portuguesa. As oportunidades contemplam turmas presenciais e on-line e incluem cursos regulares, de proficiência, preparatório para o TOEFL e nivelamento.

Além disso, os cursos atendem tanto a estudantes, professores e servidores da Ufam quanto ao público externo. O projeto, vinculado à Faculdade de Letras, tem como objetivo ampliar a formação intelectual e, ao mesmo tempo, atender às demandas do mercado de trabalho.

📅 Inscrições

As inscrições para novos alunos ocorrem entre 30 de janeiro e 8 de fevereiro de 2026. Já os veteranos devem se reinscrever de 9 a 18 de fevereiro.

Enquanto isso, o edital completo pode ser consultado no site oficial do CEL.

📘 Cursos de proficiência e TOEFL

Entre as opções ofertadas, o CEL disponibiliza cursos de proficiência em Espanhol, Francês e Inglês. Além disso, o projeto oferece preparatório para o TOEFL, voltado a alunos com nível intermediário.

Nesse caso, o curso será presencial, com duas turmas aos sábados, entre os meses de março e julho.

Já as turmas de proficiência terão formatos presencial e on-line, com horários variados.

🌍 Cursos regulares

Por outro lado, os cursos regulares abrangem:

Espanhol

Francês

Inglês

Japonês

Libras

Português, nas modalidades: para estrangeiros redação para vestibulares e concursos leitura e interpretação de textos



No entanto, para o curso de Português para estrangeiros, o CEL realizará um nivelamento no início das aulas.

📝 Nivelamento

Além disso, o CEL abriu 145 vagas específicas para nivelamento, com turmas:

Durante a semana (à noite) 55 vagas para Espanhol, Francês e Inglês

Aos sábados (pela manhã) 90 vagas para Espanhol, Francês, Inglês, Libras e Japonês



Entretanto, não haverá prova de nivelamento para:

cursos de Português voltados ao Enem, PSC e SIS

cursos de proficiência em línguas estrangeiras

💳 Pagamento e regras

Para novos alunos, a inscrição só será validada após o envio do comprovante de pagamento da GRU. Vale destacar que não serão aceitos comprovantes de agendamento.

Da mesma forma, os veteranos devem se inscrever on-line dentro do prazo e, posteriormente, receberão por e-mail as orientações para gerar a GRU. Em seguida, o pagamento e o envio do comprovante devem ser feitos pelo link do projeto.

Nos cursos presenciais, apenas pessoas com 13 anos completos podem se inscrever, mediante autorização dos responsáveis.

Por fim, nos cursos on-line de nível 1, a inscrição será permitida somente para quem nasceu até 2008, ou seja, candidatos que já têm ou completarão 17 anos até 31 de dezembro de 2026.

Leia mais

Senai-AM lança novos cursos técnicos e pretende ampliar serviços tecnológicos