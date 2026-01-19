Um homem identificado como Marcos Aurélio Freire da Rocha, de 50 anos, está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Ele é investigado em mais de 50 boletins de ocorrência por estelionato, apropriação indébita, falsidade ideológica e falsidade documental.
Modus operandi
Segundo o delegado Fabiano Rosas, Marcos Aurélio alugava veículos de concessionárias em Manaus e, após falsificar procurações em nome das empresas, vendia os carros para terceiros nos estados de Roraima, Rondônia e Rio Grande do Sul.
Denúncias e contato
A PC-AM solicita que qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro do suspeito entre em contato pelos seguintes canais:
- (92) 98116-9099 e (92) 99270-4653 – disque-denúncia do 9° DIP
- 197 e (92) 3667-7575 – Polícia Civil do Amazonas
- 181 – Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)
O sigilo dos informantes está garantido. A colaboração da população é essencial para a captura do suspeito e o esclarecimento dos crimes.
