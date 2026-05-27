Delegacia de Homicídios

Moradores encontraram vítima caída entre lixo e entulhos no Centro de Manaus; polícia apura suspeita de espancamento

O corpo de um homem ainda não identificado apareceu morto na manhã desta quarta-feira (27) em uma área tomada por lixo na rua Visconde de Mauá, no bairro Centro, zona Sul de Manaus. Moradores encontraram o corpo em um espaço estreito cercado por sacos de lixo e entulhos.

Um vídeo gravado no local mostra a vítima sem camisa e vestindo apenas uma bermuda. Além disso, as imagens registram a movimentação de moradores após a descoberta do corpo.

Segundo informações preliminares, o homem apresentava marcas escuras na região das costas. Por isso, a suspeita inicial é de que ele tenha sofrido espancamento. No entanto, a perícia ainda deve confirmar a causa da morte.

Após o chamado dos moradores, policiais militares seguiram para o local e atenderam a ocorrência. Em seguida, equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) realizaram os primeiros procedimentos de perícia.

Depois disso, o Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo para exames de necropsia e identificação.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

Veja vídeo:

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