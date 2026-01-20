Vagas

Processo é gratuito e deve ser feito pelo Portal Acesso Único

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) está com inscrições abertas para o acesso aos cursos de graduação (licenciaturas, bacharelados e tecnológicos) via Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2026). As vagas ofertadas são destinadas aos campi Lábrea, Manaus (Centro, Zona Leste e Distrito Industrial), Parintins e Presidente Figueiredo.

O processo de seleção segue o calendário nacional do Sisu 2026, com inscrições gratuitas realizadas exclusivamente pela internet pelo Portal do Sisu até o dia 23 de janeiro. As vagas ofertadas pelo IFAM também contemplam políticas de ações afirmativas, seguindo a legislação federal de cotas para estudantes de escolas públicas, de baixa renda, com deficiência, pretos, pardos, indígenas e quilombolas.

Para concorrer às vagas de graduação no IFAM via Sisu 2026, o candidato precisa ter concluído o Ensino Médio ou estar em fase de conclusão conforme as regras do Sisu e ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023, 2024 ou 2025.

Nesta edição, o Ifam está ofertando 450 vagas, distribuídas em 22 cursos de graduação:

Lábrea – Tecnologia em Processos Gerenciais.

Manaus Centro – Ciência da Computação, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Física, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Química, Tecnologia em Alimentos, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Processos Químicos e Tecnologia em Produção Publicitária.

Manaus Distrito Industrial – Engenharia de Controle e Automação, Tecnologia em Eletrônica Industrial, Tecnologia em Mecatrônica Industrial, Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações e Tecnologia em Logística.

Manaus Zona Leste – Medicina Veterinária, Engenharia de Software e Engenharia de Aquicultura.

Parintins – Engenharia de Software e Gestão Comercial.

Presidente Figueiredo – Engenharia de Aquicultura e Engenharia de Software.

Ano letivo

Os candidatos inscritos concorrem, em um único processo seletivo, às vagas disponibilizadas para todo o ano letivo. No IFAM, os cursos dos campi Lábrea, Manaus Distrito Industrial, Manaus Zona Leste e Presidente Figueiredo iniciam no primeiro semestre deste ano, já Manaus Centro e Parintins somente no semestre 2026.2.

Outras informações

Todos os detalhes sobre cursos, vagas, critérios de classificação, cronograma completo, documentação exigida e procedimentos de matrícula estão disponíveis no site do IFAM.

(*) Com informações da assessoria