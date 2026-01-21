briga

Ator se irrita com bagunça na cozinha coletiva e anuncia que fará sua alimentação sozinho

O clima esquentou na casa mais vigiada do Brasil, e Babu Santana não escondeu sua insatisfação com a falta de organização coletiva dos brothers do BBB 26. O ator reclamou abertamente da interferência de Jonas Sulzbach enquanto preparava a refeição do grupo VIP, afirmando que teve seu cronograma totalmente interrompido.

Segundo Babu, ao se ausentar por instantes, encontrou panelas mexidas e o fogo desligado, comprometendo a finalização do prato que estava sob sua responsabilidade.

“Eu estava fazendo comida. Fui fumar um cigarro e, quando cheguei, colocaram comida para lá, para cá, e eu não consegui chegar perto. Desligaram o negócio. Atrapalharam todo processo”, disparou o brother.

Alberto Cowboy, ao ouvir o desabafo, ponderou:

“É só você chegar e falar que está terminando de fazer. A pessoa pode não ter visto”.

Decisão de Babu: foco na própria alimentação

A resposta não foi bem recebida por Babu, que decidiu evitar conflitos:

“Não tem criança aqui, Cowboy. Vou deixar para brigar pelos meus ideais, pelos 5 milhões, não por causa de comida. Pelas brigas justas. Mas a briga do meu ego, eu resolvo. O que eu não acho justo é eu perder meu tempo pra fazer uma parada coletiva, e as pessoas atropelarem o tempo. ‘Ah tava com fome’. Beleza, eu tava fazendo a comida. Agora, você chegou aqui, arredou a panela, parou com meu processo, pra fazer a sua? Mas não é a minha casa. Estou me indispondo com geral. Amanhã, vou pegar o meu copo de arroz, o meu bife e fazer no meu tempo. Me senti ignorado.”

Internautas reagem à briga

Nas redes sociais, os fãs reagiram ao conflito entre os brothers veteranos:

“Volta Babu do velho testamento”, comentou um usuário;

“Depois da guerra do feijão, vem aí a guerra do molho de tomate”, brincou outro;

“Ele voltou”, disse um terceiro.

Vídeos da discussão viralizaram, mostrando a tensão na cozinha e a postura firme de Babu diante da bagunça coletiva.

VÍDEOS:

Babu para Jonas: "Alguém perguntou? Meu papo é reto e direto!" pic.twitter.com/3CCsIrymUG — Central Reality (@centralreality) January 21, 2026

Após atrapalharem Babu na cozinha, o brother disse que não irá mais ter a função de cozinhar. pic.twitter.com/EESU5UhG9g — Central Reality (@centralreality) January 21, 2026

Babu discute com Jonas porque o brother usou o fogão enquanto o molho estava no fogo e afirmou que vai abandonar a função de cozinhar para o grupo. pic.twitter.com/33c0R7Y4QE — Central Reality (@centralreality) January 21, 2026

Leia mais: BBB26: Família diz que Pedro chegou a Curitiba desorientado