O clima esquentou na casa mais vigiada do Brasil, e Babu Santana não escondeu sua insatisfação com a falta de organização coletiva dos brothers do BBB 26. O ator reclamou abertamente da interferência de Jonas Sulzbach enquanto preparava a refeição do grupo VIP, afirmando que teve seu cronograma totalmente interrompido.
Segundo Babu, ao se ausentar por instantes, encontrou panelas mexidas e o fogo desligado, comprometendo a finalização do prato que estava sob sua responsabilidade.
“Eu estava fazendo comida. Fui fumar um cigarro e, quando cheguei, colocaram comida para lá, para cá, e eu não consegui chegar perto. Desligaram o negócio. Atrapalharam todo processo”, disparou o brother.
Alberto Cowboy, ao ouvir o desabafo, ponderou:
“É só você chegar e falar que está terminando de fazer. A pessoa pode não ter visto”.
Decisão de Babu: foco na própria alimentação
A resposta não foi bem recebida por Babu, que decidiu evitar conflitos:
“Não tem criança aqui, Cowboy. Vou deixar para brigar pelos meus ideais, pelos 5 milhões, não por causa de comida. Pelas brigas justas. Mas a briga do meu ego, eu resolvo. O que eu não acho justo é eu perder meu tempo pra fazer uma parada coletiva, e as pessoas atropelarem o tempo. ‘Ah tava com fome’. Beleza, eu tava fazendo a comida. Agora, você chegou aqui, arredou a panela, parou com meu processo, pra fazer a sua? Mas não é a minha casa. Estou me indispondo com geral. Amanhã, vou pegar o meu copo de arroz, o meu bife e fazer no meu tempo. Me senti ignorado.”
Internautas reagem à briga
Nas redes sociais, os fãs reagiram ao conflito entre os brothers veteranos:
- “Volta Babu do velho testamento”, comentou um usuário;
- “Depois da guerra do feijão, vem aí a guerra do molho de tomate”, brincou outro;
- “Ele voltou”, disse um terceiro.
Vídeos da discussão viralizaram, mostrando a tensão na cozinha e a postura firme de Babu diante da bagunça coletiva.
VÍDEOS:
Leia mais: BBB26: Família diz que Pedro chegou a Curitiba desorientado