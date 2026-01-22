Ressarcimento

Após o Banco Central liquidar a empresa, clientes com saldo em conta ou CDB devem pedir o ressarcimento de até R$ 250 mil.

Clientes da Will Financeira (Will Bank) que possuem saldo em conta ou investimentos em CDB já podem organizar o pedido de ressarcimento ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Isso acontece porque o Banco Central (BC) decretou a liquidação extrajudicial da instituição nesta quarta-feira (21). Como a Will Financeira integra o sistema do FGC, os investidores contam com uma margem de segurança para recuperar seus valores.

O que é e como funciona o FGC?

Em primeiro lugar, você deve entender que o FGC funciona como um seguro para o Sistema Financeiro Nacional. Nesse sentido, as instituições financeiras depositam mensalmente 0,01% de seus saldos elegíveis para criar uma reserva de segurança. Portanto, se um banco quebra, o fundo utiliza esse montante para pagar os clientes. Atualmente, a garantia protege até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ em cada instituição.

Condição atual da Will Financeira

De acordo com as atualizações recentes, o aplicativo do FGC já exibe o aviso de liquidação da Will Financeira. Contudo, o fundo ainda não iniciou os pagamentos porque aguarda a lista oficial de credores. Então, o processo depende da nomeação de um liquidante, que enviará os nomes e valores exatos para o ressarcimento.

Passo a passo para Pessoa Física (via Aplicativo)

Assim que o liquidante liberar a lista de credores, os usuários devem acessar o aplicativo oficial do FGC (disponível para Android e iOS). Siga estas etapas para garantir seu dinheiro:

Baixe o app: Procure por “FGC” na loja do seu celular e selecione “não tenho cadastro”. Dados Pessoais: Insira suas informações e crie uma senha segura. Validação: Aceite os termos de uso e informe seu e-mail. Em seguida, digite o código de validação que o sistema enviará para sua caixa de entrada. Login: Volte à tela inicial e entre com seu CPF e a senha criada. Solicitação: Dentro do app, clique em “Solicitar Garantia” assim que os dados da Will Financeira aparecerem no sistema.

Como funciona para Pessoa Jurídica (Empresas)?

Diferente das pessoas físicas, os representantes de empresas não utilizam o aplicativo. Nesse caso, o pedido ocorre exclusivamente pelo Portal do Investidor.

Primeiro passo: O representante acessa o portal e preenche os dados da empresa.

O representante acessa o portal e preenche os dados da empresa. Segundo passo: O FGC envia um e-mail com as instruções e documentos necessários para prosseguir.

O FGC envia um e-mail com as instruções e documentos necessários para prosseguir. Terceiro passo: O fundo realiza o pagamento via transferência (TED) para uma conta de mesma titularidade (mesmo CNPJ).

Alerta: Suspensão de Serviços e Prazos

Visto que a liquidação interrompe as atividades da instituição, a Will Financeira suspendeu o uso de cartões e todas as movimentações bancárias. Além disso, o FGC reforça que, embora você já possa fazer o cadastro no app, o pedido de ressarcimento específico da Will ainda não está habilitado. Portanto, monitore o aplicativo diariamente, pois o fundo liberará o sistema assim que receber os dados oficiais do liquidante.

