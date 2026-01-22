Polícia Civil

Autor abusou da própria prima de 13 anos em 2025; polícia também encontrou drogas com o suspeito durante a prisão.

Nhamundá (AM) — A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu um homem de 20 anos, nesta quarta-feira (21), suspeito de estupro de vulnerável contra a própria prima, uma adolescente de 13 anos. A ação ocorreu por meio da 43ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Nhamundá, com apoio da Polícia Militar (PMAM) e da Secretaria Municipal de Segurança (Sesp). Além do cumprimento do mandado, os agentes autuaram o suspeito em flagrante por tráfico de drogas.

Detalhes do crime e investigação

De acordo com o delegado Ramon Sampaio, o abuso sexual aconteceu em julho de 2025, na comunidade Nossa Senhora das Graças do Aduacá. Naquela ocasião, o agressor aproveitou um momento a sós com a vítima para rendê-la e concretizar o abuso. Infelizmente, a violência resultou em uma gravidez da adolescente.

Logo após o Conselho Tutelar denunciar o caso, a equipe de investigação iniciou as diligências para localizar o infrator. Então, na manhã de hoje, os policiais se deslocaram até o endereço do suspeito, onde efetuaram a prisão.

Flagrante por tráfico de drogas

Durante a abordagem, os policiais revistaram o imóvel e encontraram materiais ilícitos com o homem. Nesse sentido, os agentes apreenderam 11 porções de suposta cocaína, uma balança de precisão e papelotes utilizados para embalar entorpecentes. Dessa forma, o delegado Ramon Sampaio ratificou a prisão em flagrante, somando mais um crime à ficha do investigado.

Procedimentos legais e custódia

Visto que os procedimentos na unidade policial foram concluídos, o homem permanece agora à disposição da Justiça. Portanto, ele responderá pelos crimes de estupro de vulnerável e tráfico de drogas. A partir de agora, o detido passará por audiência de custódia, onde o Poder Judiciário decidirá sobre a manutenção de sua prisão.

Leia mais:

Avô é preso por estupro de vulnerável contra as netas