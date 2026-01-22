Saúde

História do pequeno Estevão evidencia como o cuidado contínuo e a atuação de equipes especializadas podem promover avanços no desenvolvimento e na inclusão infantil

O desenvolvimento infantil acontece em ritmos e formas diferentes. Para a mãe Fernanda Saraiva Simas, entender e respeitar esse processo foi decisivo para apoiar o crescimento do filho Estevão, hoje com 6 anos. Diagnosticado ainda na primeira infância, ele passou a contar com acompanhamento especializado, o que fortaleceu suas habilidades de comunicação, interação social e autonomia.

Desde cedo, Fernanda percebeu sinais de que o filho precisava de atenção específica. Aos um ano e meio, ela decidiu buscar ajuda profissional. “Minha maior preocupação sempre foi compreender as necessidades dele e garantir que estivesse seguro e acolhido em todos os ambientes”, relembra.

Diagnóstico precoce e cuidado contínuo

O diagnóstico permitiu o início de um acompanhamento adequado ainda na primeira infância. A partir disso, Estevão passou a evoluir de forma gradual, respeitando seu próprio ritmo. Esse cuidado precoce fez diferença em cada etapa do desenvolvimento.

Além disso, o envolvimento da família se tornou parte essencial do processo terapêutico.

Acompanhamento multidisciplinar

Atualmente, a equipe multidisciplinar da Clínica TEA Adrianópolis, da Hapvida, acompanha Estevão de forma integrada. Os profissionais atuam em conjunto com a família e a escola, garantindo um cuidado contínuo.

A rotina inclui atendimentos em fonoaudiologia, psicologia, psicomotricidade e nutrição. Cada especialidade contribui para estimular diferentes áreas do desenvolvimento, sempre respeitando as particularidades da criança.

Segundo a fonoaudióloga da Hapvida, Alessandra Karen Souza Vinhote, o atendimento lúdico tem papel central no processo. “Utilizamos músicas, brinquedos didáticos e estímulos sensoriais para ativar áreas importantes do cérebro neurodivergente”, explica.

Além disso, o trabalho foca no desenvolvimento de habilidades que impactam diretamente a fala, a escrita e a autonomia. “A equipe atua de forma contínua e qualificada para estimular desde a coordenação motora até a comunicação”, destaca a profissional.

Avanços no dia a dia

Com o acompanhamento regular, Estevão passou a se comunicar melhor e a interagir com outras crianças. Ele também ganhou mais segurança para participar da rotina escolar.

Para Fernanda, cada avanço representa um esforço coletivo. “Cada conquista vem do trabalho conjunto entre profissionais, família e escola”, afirma.

Apesar dos desafios, ela reforça a importância do apoio especializado. “Existem dias mais fáceis e outros mais difíceis. Ainda assim, o suporte certo faz toda a diferença para que ele cresça com autonomia e qualidade de vida”, conclui.

Sobre a Hapvida

Com 80 anos de atuação, a Hapvida é a maior empresa de saúde integrada da América Latina. Atualmente, a companhia conta com mais de 73 mil colaboradores e atende cerca de 16 milhões de beneficiários em todo o Brasil.

A rede possui 86 hospitais, 78 prontos atendimentos, 363 clínicas médicas e 305 centros de diagnóstico. Além disso, mantém unidades voltadas ao cuidado preventivo e ao tratamento de doenças crônicas.

Esse modelo integrado reforça o compromisso da empresa com um cuidado completo, baseado em qualidade médica, inovação e atenção contínua aos pacientes.

