Inscrições para cursos de arte e cultura começam em 26/1 nas unidades da zona Leste.

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), abre, na próxima segunda-feira (26/1), o período de matrículas nos Centros Municipais de Arte Educação (Cmaes) Aníbal Beça e Nelson Neto.

As inscrições serão realizadas presencialmente nas unidades até 13/2, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h. O Cmae Aníbal Beça fica na rua Barreirinha, 175, bairro São José 3, e o Cmae Nelson Neto na rua Rio Paudari, s/n°, bairro São José 4, ambos na zona Leste de Manaus.

Cursos e vagas disponíveis

No Cmae Nelson Neto, há 310 vagas nos cursos de Balé Clássico, Canto e Teatro. Já o Cmae Aníbal Beça oferece 664 vagas em Artes Visuais, Arte Multimídia, Balé Clássico, Clarinete, Canto infantil, jovem e adulto, Dança Contemporânea, Flauta Doce, Sopros e Metais, Percussão Alternativa, Teatro, Violão e Violino.

Todos os cursos são gratuitos, com materiais fornecidos pela Semed. As aulas acontecem de segunda a sexta, nos turnos matutino, vespertino e noturno. Elas atendem estudantes da rede pública e privada, familiares e a comunidade em geral.

Educação integral e cultura

O secretário municipal de Educação, professor Junior Mar, ressalta que os Cmaes fortalecem a educação integral e o acesso democrático à cultura. “A arte é uma poderosa ferramenta de desenvolvimento humano, social e educacional”, afirma.

Para a gestora do Cmae Aníbal Beça, Vanice Anjos, os cursos ajudam a ampliar experiências culturais e desenvolvem habilidades como disciplina, autoestima e senso de pertencimento.

Neste ano, o foco será mostras artísticas, recitais e espetáculos pedagógicos, que permitem aos alunos vivenciar o palco, compartilhar aprendizados e interagir com a comunidade.

Estrutura e equipe pedagógica

Fabíola Santos, gestora do Cmae Nelson Neto, destaca que a equipe está pronta para receber os novos alunos, com profissionais qualificados e ambiente estruturado. “Nosso objetivo é garantir inclusão e oportunidades reais de desenvolvimento a todos os estudantes”, diz.

Documentação necessária

Para realizar a matrícula, é preciso apresentar:

Foto 3×4

Cópia da Certidão de Nascimento ou RG

Cópia do comprovante de residência

Declaração escolar atualizada

Declaração escolar 2026 (original)

Alunos com necessidades especiais devem apresentar laudo médico específico para atividades artísticas.

Contato

Para mais informações:

Cmae Aníbal Beça: (92) 9887-7918 / 98842-7171

Cmae Nelson Neto: (92) 98844-5217

