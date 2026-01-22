Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), abre, na próxima segunda-feira (26/1), o período de matrículas nos Centros Municipais de Arte Educação (Cmaes) Aníbal Beça e Nelson Neto.
As inscrições serão realizadas presencialmente nas unidades até 13/2, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h. O Cmae Aníbal Beça fica na rua Barreirinha, 175, bairro São José 3, e o Cmae Nelson Neto na rua Rio Paudari, s/n°, bairro São José 4, ambos na zona Leste de Manaus.
Cursos e vagas disponíveis
No Cmae Nelson Neto, há 310 vagas nos cursos de Balé Clássico, Canto e Teatro. Já o Cmae Aníbal Beça oferece 664 vagas em Artes Visuais, Arte Multimídia, Balé Clássico, Clarinete, Canto infantil, jovem e adulto, Dança Contemporânea, Flauta Doce, Sopros e Metais, Percussão Alternativa, Teatro, Violão e Violino.
Todos os cursos são gratuitos, com materiais fornecidos pela Semed. As aulas acontecem de segunda a sexta, nos turnos matutino, vespertino e noturno. Elas atendem estudantes da rede pública e privada, familiares e a comunidade em geral.
Educação integral e cultura
O secretário municipal de Educação, professor Junior Mar, ressalta que os Cmaes fortalecem a educação integral e o acesso democrático à cultura. “A arte é uma poderosa ferramenta de desenvolvimento humano, social e educacional”, afirma.
Para a gestora do Cmae Aníbal Beça, Vanice Anjos, os cursos ajudam a ampliar experiências culturais e desenvolvem habilidades como disciplina, autoestima e senso de pertencimento.
Neste ano, o foco será mostras artísticas, recitais e espetáculos pedagógicos, que permitem aos alunos vivenciar o palco, compartilhar aprendizados e interagir com a comunidade.
Estrutura e equipe pedagógica
Fabíola Santos, gestora do Cmae Nelson Neto, destaca que a equipe está pronta para receber os novos alunos, com profissionais qualificados e ambiente estruturado. “Nosso objetivo é garantir inclusão e oportunidades reais de desenvolvimento a todos os estudantes”, diz.
Documentação necessária
Para realizar a matrícula, é preciso apresentar:
- Foto 3×4
- Cópia da Certidão de Nascimento ou RG
- Cópia do comprovante de residência
- Declaração escolar atualizada
- Declaração escolar 2026 (original)
Alunos com necessidades especiais devem apresentar laudo médico específico para atividades artísticas.
Contato
Para mais informações:
- Cmae Aníbal Beça: (92) 9887-7918 / 98842-7171
- Cmae Nelson Neto: (92) 98844-5217
