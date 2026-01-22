Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), abre, na próxima segunda-feira (26/1), o período de matrículas nos Centros Municipais de Arte Educação (Cmaes) Aníbal Beça e Nelson Neto.

As inscrições serão realizadas presencialmente nas unidades até 13/2, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h. O Cmae Aníbal Beça fica na rua Barreirinha, 175, bairro São José 3, e o Cmae Nelson Neto na rua Rio Paudari, s/n°, bairro São José 4, ambos na zona Leste de Manaus.

Cursos e vagas disponíveis

No Cmae Nelson Neto, há 310 vagas nos cursos de Balé Clássico, Canto e Teatro. Já o Cmae Aníbal Beça oferece 664 vagas em Artes Visuais, Arte Multimídia, Balé Clássico, Clarinete, Canto infantil, jovem e adulto, Dança Contemporânea, Flauta Doce, Sopros e Metais, Percussão Alternativa, Teatro, Violão e Violino.

Todos os cursos são gratuitos, com materiais fornecidos pela Semed. As aulas acontecem de segunda a sexta, nos turnos matutino, vespertino e noturno. Elas atendem estudantes da rede pública e privada, familiares e a comunidade em geral.

Educação integral e cultura

O secretário municipal de Educação, professor Junior Mar, ressalta que os Cmaes fortalecem a educação integral e o acesso democrático à cultura. “A arte é uma poderosa ferramenta de desenvolvimento humano, social e educacional”, afirma.

Para a gestora do Cmae Aníbal Beça, Vanice Anjos, os cursos ajudam a ampliar experiências culturais e desenvolvem habilidades como disciplina, autoestima e senso de pertencimento.

Neste ano, o foco será mostras artísticas, recitais e espetáculos pedagógicos, que permitem aos alunos vivenciar o palco, compartilhar aprendizados e interagir com a comunidade.

Estrutura e equipe pedagógica

Fabíola Santos, gestora do Cmae Nelson Neto, destaca que a equipe está pronta para receber os novos alunos, com profissionais qualificados e ambiente estruturado. “Nosso objetivo é garantir inclusão e oportunidades reais de desenvolvimento a todos os estudantes”, diz.

Documentação necessária

Para realizar a matrícula, é preciso apresentar:

  • Foto 3×4
  • Cópia da Certidão de Nascimento ou RG
  • Cópia do comprovante de residência
  • Declaração escolar atualizada
  • Declaração escolar 2026 (original)

Alunos com necessidades especiais devem apresentar laudo médico específico para atividades artísticas.

Contato

Para mais informações:

  • Cmae Aníbal Beça: (92) 9887-7918 / 98842-7171
  • Cmae Nelson Neto: (92) 98844-5217

Leia mais:

Centro oferece matrícula e desconto de 50% em mensalidade para cursos técnicos em Manaus