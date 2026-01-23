Política

Presidente aponta desfalque de R$ 40 bilhões, entrega moradias e reforça políticas sociais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta sexta-feira (23) quem, segundo ele, defende o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, por “falta de vergonha na cara”.

A declaração ocorreu durante cerimônia em Maceió, Alagoas, para a entrega de 1.337 moradias do programa Minha Casa, Minha Vida e para celebrar a marca de 2 milhões de contratações desde 2023, meta do governo para seu terceiro mandato.

Sem mencionar diretamente o banqueiro, esta foi a primeira vez que Lula se manifestou sobre o escândalo envolvendo o Banco Master.

“Não é possível que a gente continue vendo o pobre ser sacrificado, enquanto um cidadão, como esse do Banco Master, que deu um golpe de mais de R$ 40 bilhões. E quem vai pagar? São os bancos. É o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica Federal, é o Itaú. Um cidadão que deu um desfalque de quase R$ 40 bilhões nesse país”, afirmou Lula, referindo-se aos recursos do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que serão usados para ressarcir os credores.

“Então, companheiros, e tem gente que defende porque também está cheio de gente que falta um pouco de vergonha na cara neste país”, acrescentou.

Avanços do terceiro governo de Lula

Durante o evento, o presidente destacou avanços de seu governo, como a queda da inflação, que em outubro de 2025 atingiu o menor nível em 27 anos, e a criação de 5 milhões de empregos formais desde 2023.

Lula afirmou que 2026 será o “ano da comparação”, quando pretende avaliar os resultados de seus três anos de governo em relação aos de Michel Temer e Jair Bolsonaro.

“Tivemos dois anos de reconstrução, porque encontramos esse país desmantelado”, disse, acrescentando que “esse ano vamos fazer o ano da comparação”.

“Vamos comparar cada coisa que fizemos nesses três anos com o governo Temer e o Bolsonaro que, juntos, são quase oito anos de governo. Vamos comparar quem mais cuidou das estradas, quem fez mais estradas, quem mais cuidou da saúde, quem fez mais universidades, mais institutos federais, quem colocou mais estudantes nas universidades”, declarou.

O presidente também alertou sobre os riscos das fake news, especialmente nas redes sociais. “A gente sabe que a mentira voa e a verdade anda. Não podemos permitir que a mentira volte a governar”, afirmou.

“Não passem mentira para frente, aprendam a distinguir o que é verdade e o que é mentira. Esse país precisa acabar com o ódio e a gente precisa voltar a ter mais fraternidade, amor, a ser mais amigo dos nossos amigos”, completou.

Prevenção da violência contra mulheres

Lula fez um apelo para que os homens se envolvam na prevenção da violência contra mulheres, ressaltando a alta incidência de feminicídios no país.

“Eu quero dizer para os homens, somos nós homens que temos que ter coragem e dignidade de assumir a defesa da luta contra a violência voltada para as mulheres. Porque quem é violento somos nós. Você não tem histórico de mulher batendo no marido, mas todo dia aparece homem querendo matar a mulher, a namorada”, afirmou.

Ainda em Alagoas, o presidente entregou sete ambulâncias para renovar a frota do Samu: três irão para Arapiraca, duas para Maceió, e uma para União dos Palmares e Penedo. Além disso, o estado recebeu 17 Unidades Odontológicas Móveis (UOM) do Ministério da Saúde.

“Quando eu pensei em fazer o programa Brasil Sorridente, eu imaginava exatamente isso, que a gente tivesse um monte de ambulância móvel, que pudesse percorrer os lugares da cidade onde moram as pessoas mais necessitadas, que não podem pagar”, disse Lula.

As ambulâncias e unidades odontológicas atenderão os seguintes municípios: Arapiraca, Batalha, Campo Grande, Coqueiro Seco, Estrela de Alagoas, Maribondo, Monteirópolis, Olho D’água do Casado, Olivença, Palmeira dos Índios, Piranhas, Santana do Ipanema, Santana do Mundaú, São José da Tapera, Senador Rui Palmeira, Teotônio Vilela e União dos Palmares.

