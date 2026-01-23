Carnaval brasileiro

Rossy Amoedo destaca protagonismo dos artistas do Boi Caprichoso na evolução das alegorias do Carnaval brasileiro

A força criativa e a excelência técnica dos artistas de Parintins ganharam projeção nacional no quadro “Encontro no Carnaval”, exibido pela TV Globo dentro do programa Encontro com Patrícia Poeta. A reportagem, apresentada por Milton Cunha, destacou a contribuição direta do Festival de Parintins — especialmente do Boi Caprichoso — responsável por cerca de 80% da mão de obra artística parintinense que atualmente atua nas alegorias do Carnaval brasileiro.

Durante o quadro, o público acompanhou um resgate histórico da construção dos carros alegóricos das escolas de samba. A reportagem mostrou a evolução desde os modelos empurrados manualmente até as grandes estruturas motorizadas, repletas de movimentos, que hoje encantam o público na Marquês de Sapucaí e no Sambódromo do Anhembi.

Nesse percurso, Parintins foi apontada como o berço de inovações que transformaram o espetáculo carnavalesco em todo o país.

Foto: Divulgação

Técnicas criadas no Amazonas revolucionaram o Carnaval

Milton Cunha destacou que a técnica conhecida como robótica — responsável por movimentos complexos, elevações, dobras e efeitos cênicos nas alegorias — não surgiu no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Segundo ele, essa inovação nasceu no Festival de Parintins, no Amazonas.

A contribuição amazônica mudou profundamente a forma de contar histórias visuais nos desfiles das grandes escolas de samba, elevando o nível técnico e artístico do Carnaval brasileiro.

Foto: Divulgação

Rossy Amoedo destaca protagonismo dos artistas parintinenses

Foto: Divulgação

O presidente do Boi Caprichoso, Rossy Amoedo, um dos principais responsáveis por fortalecer a conexão entre o Carnaval e o boi-bumbá, reforçou a importância da mão de obra parintinense nesse processo de transformação.

Segundo ele, os artistas da ilha passaram a ser cada vez mais requisitados pelas escolas de samba graças à capacidade técnica e criativa desenvolvida no Festival de Parintins.

“Nossa mão de obra de Parintins chega num momento em que entra dentro de uma estrutura com possibilidades tanto na robótica quanto nas técnicas de elevação, dobras e mergulhos. Isso tudo precisa ser rápido, tanto na concentração quanto na dispersão, e esse somatório fez com que nossos artistas se tornassem uma mão de obra muito necessária para o Carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo”, destacou Rossy Amoedo.

Foto: Divulgação

Boi Caprichoso consolida referência nacional

Nesse cenário, os artistas do Boi Caprichoso se consolidam como referência nacional, levando a identidade cultural amazônica para os maiores palcos do Carnaval brasileiro e reafirmando Parintins como um dos principais centros de inovação artística do país.

