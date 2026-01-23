Acidente

Acidente ocorreu na Avenida Iraque, na comunidade Grande Vitória, nesta sexta-feira (23).

Manaus (AM) – Uma caçamba carregada com grama tombou na Avenida Iraque, na comunidade Grande Vitória, Zona Leste de Manaus, na tarde desta sexta-feira (23), durante a forte chuva que atingiu a cidade.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o veículo tombado na via, enquanto a carga de grama ficou espalhada no pátio de uma residência próxima ao local do acidente.

Até o momento, não há informações sobre feridos. As circunstâncias do tombamento ainda não foram esclarecidas. A chuva intensa pode ter contribuído para o acidente, já que a pista estava molhada no momento da ocorrência.

VEJA VÍDEO

Leia mais:

Ônibus da Quadrilha Caipira na Roça tomba na BR-174