Marciele e Maxiane romperam a aliança com Ana Paula no BBB 26 após a veterana acusá-las de “deslealdade” por não defenderem Milena durante o conflito com Matheus, na noite de sexta-feira (23).
Na manhã deste sábado (24), as sisters afirmaram que se sentem aliviadas com a decisão.
“Eu não gosto do ‘se não tá comigo, se não concorda comigo’… Eu não gosto disso”, disse Maxiane. Ela ainda relembrou: “Lembra que na primeira vez que a gente conversou, tava todo mundo no quarto e ela falou assim ‘a gente vai jogando e mais pra frente cada um por si’”.
Marciele avaliou que a relação já estava fragilizada: “Foi daí que quebrou o negócio, amiga. Eu não consigo mais ficar normal não.”
A influenciadora concordou que a aliança apresentava rachaduras e que o atrito só piorou a situação. “Agora partiu. Eu tô até aliviada, falei lá no quarto”, disse a paranaense.
Em outro momento, Marciele criticou duramente a postura de Ana Paula no jogo: “A gente não pode falar nada! Se a pessoa não concordar, a pessoa explode. Aí vou ficar num lugar onde minha voz não vale porra nenhuma, e meu voto vale? Dá não. Ou eu sou ouvida, ou eu não fico.”
Maxiane reforçou o posicionamento: “Eu penso da mesma forma que você. E assim, é saber ouvir o outro. É uma coisa que ela não sabe, ouvir.”
