Marciele Albuquerque desistiu da prova de resistência do BBB 26 após mais de 20 horas de disputa. A saída aconteceu na madrugada desta terça-feira, depois de um longo período de esforço físico e mental dentro da dinâmica.
A sister era a única mulher e também a única representante do grupo Pipoca que ainda permanecia na prova, o que aumentou a repercussão de sua resistência entre o público.
Ao anunciar a desistência, Marciele explicou que estava com muita vontade de ir ao banheiro, o que acabou sendo decisivo para deixar a disputa.
Nas redes sociais, a torcida da representante do Norte parabenizou a sister pela determinação e pelo tempo que conseguiu permanecer na prova, destacando sua força e entrega ao jogo.
Com a saída de Marciele, seguem na prova de resistência do BBB 26 os participantes Alberto Cowboy, Jonas e Edilson Capetinha, que continuam disputando a liderança.
