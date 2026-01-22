Incêndio criminoso

Polícia Civil prendeu idoso em menos de 48 horas; investigação aponta vingança após conflito judicial

A Polícia Civil do Amazonas prendeu um idoso de 70 anos suspeito de incendiar uma fábrica de estofados e móveis planejados no bairro São Francisco, na Zona Sul de Manaus.

A equipe do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) realizou a prisão na quarta-feira (21), menos de 48 horas após o incêndio criminoso registrado na manhã de terça-feira (20), na rua Tito Bitencourt. Logo após o crime, investigadores iniciaram diligências para identificar o autor.

Polícia aponta vingança como motivação

Segundo informações apuradas pelo portal EM TEMPO, o idoso cometeu o crime por vingança após um conflito judicial com o dono do estabelecimento, identificado como Paulo.

De acordo com a investigação, o suspeito não aceitava o resultado do processo judicial. Além disso, ele teria planejado o ataque como forma de retaliação.

Disputa por imóvel levou caso à Justiça

Conforme relato da vítima à polícia, o suspeito, identificado como Júlio César, passou a morar em um imóvel de Paulo, no bairro Monte Sinai, depois que o proprietário cedeu a casa temporariamente, já que o idoso não tinha onde morar.

No entanto, com o passar do tempo, Paulo descobriu que Júlio César tentou transferir o imóvel para o próprio nome por meio de documentos falsificados.

Ainda segundo o relato, o suspeito chegou a registrar em cartório um documento que indicava o funcionamento de uma suposta pousada no local. Diante disso, Paulo reuniu provas e ingressou com uma ação judicial.

Justiça reconheceu verdadeiro proprietário

A Justiça analisou o caso e reconheceu Paulo como legítimo dono da casa. Após essa decisão, o suspeito passou a ameaçar a vítima, afirmando que iria se vingar e mencionando suposto envolvimento com traficantes, conforme a Polícia Civil. Em seguida, as ameaças evoluíram para o ataque ao estabelecimento.

Prejuízo milionário e declarações na delegacia

De acordo com a polícia, o incêndio causou um prejuízo estimado em cerca de R$ 1 milhão à fábrica, que ficou completamente destruída.

Enquanto isso, vídeos gravados por testemunhas mostram as chamas de grandes proporções e a atuação do Corpo de Bombeiros no combate ao fogo.

Na delegacia, o idoso falou com a imprensa e afirmou que não se arrepende do crime e que faria tudo novamente.

Por fim, a Polícia Civil informou que vai apresentar mais detalhes sobre a prisão e o andamento das investigações durante uma coletiva de imprensa.

